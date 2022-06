Safariboote havariert

In den Monaten April und Mai gab es mehrere Zwischenfälle auf beziehungsweise mit Tauchsafari-Booten gab. Das wichtigste vorweg: keine Personen kamen zu Schaden, der Sachschaden ist allerdings erheblich. So kam es am 19. April direkt vor dem Hafen von Hurghada/Ägypten zu einem Feuer auf der »Scuba Scene«. Dabei brannte das Boot aus bisher ungeklärten Ursachen völlig aus. Der zweite Zwischenfall ereignete sich in der Baja California vor der Inseln Socorro. Hier lief die »Socorro Vortex« auf Grund und sank. Die Passagiere und Crew retteten sich auf das Beiboot und wurden von der mexikanischen Küstenwache gerettet.