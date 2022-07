Schweizer Popband Pegasus bei Raya4Divers

Eine kleine Privatinsel in Raja Ampat, West-Papua, umgeben von einer der schönsten Korallenriffen dieser Erde, auf der sich außer dem kleinen Tauchresort Raja4Divers nur unberührte Natur befindet – so sieht der Aufenthaltsort der Schweizer Popband Pegasus für die kommenden zwei Wochen aus. Pulau Pef liegt im Herzen des Korallendreiecks mit einer der weltweit größten Artenvielfalten an Fischen und anderen Meeresbewohnern.

Das von der Schweizerin Maya Hadorn vor über zehn Jahren gegründete Resort besteht aus nur zehn Bungalows. Diese sind im traditionellen Papua-Stil aus natürlichen Materialien erbaut worden und schmiegen sich mit Blick zum Sonnenuntergang entlang der Westküste.

Pegasus werden sich auf Pulau Pef («die zersplitterte Insel») von der Natur über und unter Wasser, dem familiären Resortleben und den Menschen der Region inspirieren lassen, um neue Songs zu schreiben, berichtet das Resort.

Musik spiele wohl auch eine wichtige Rolle im Leben der indonesischen Bevölkerung, insbesondere in Raja Ampat. Mitarbeitende von Raja4Divers bilden die «Pef Band», die auf 20 Gitarren, drei Ukulelen, acht Trommeln und einem großen, selbst gebauten Bass regelmässig ihre Inselmusik anstimmen und dazu singen. Die eine oder andere Jam-Session mit Pegasus scheint also nicht ausgeschlossen zu sein …

Noah Veraguth und seine Mitmusiker werden ihren Aufenthalt bei Raja4Divers auf ihren Social-Media-Kanälen dokumentieren, z.B. auf Instagram oder Facebook. Derselbe Content kann zudem auf der Webseite des Resorts mitgelesen werden: www.raja4divers.com.