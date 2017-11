Scubalu.de – Probier’s mal mit Gemütlichkeit

Der Neumünsteraner Tauchshop Scubalu.de beendet die Saison mit einem gelungenen Facelift. Am 03. Oktober hat das Traditionsgeschäft in neuen Räumlichkeiten große Eröffnung gefeiert. Ab sofort findet man den Shop in der Johannisstraße 8, nur wenige Gehminuten vom Hauptbahnhof entfernt.