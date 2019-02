Singapur-Luxus jetzt im Doppelpack

Erleben Sie nicht nur die faszinierende Stadt, sondern genießen Sie auch die wunderschöne Natur auf der Insel Bintan mit einem ganz besonderen Angebot das jetzt auch Taucher besonders anspricht.

Singapur, eine der spannendsten Metropolen Südostasiens, bietet nun das Beste aus zwei Welten. Ab sofort können Sie Ihren aufregenden Städtetrip mit einem luxuriösen Traumurlaub auf der paradiesischen Insel Bintan im südchinesischen Meer verbinden.

Nur eine Bootsstunde von Singapur entfernt liegt die Insel Bintan, auf der ein neues Villenresort 2018 eröffnet hat. Im "The Residence Bintan" wohnen die Gäste in insgesamt 127 Suiten und Villen, ausgestattet mit dunklen, handgefertigten Holzmöbeln von einheimischen Handwerkern. Hier lassen sie ihren Singapurtrip in unmittelbarer Nähe zum Strand ausklingen und genießen Kokospalmen, imposante Granitfelsen, Sonne und natürlich das Meer. Nach einer morgendlichen Yogastunde dürfen Gäste sich im Wakeboarding oder Windsurfing versuchen, bevor im Spa bei ayurvedischen und indonesichen Anwendungen entspannt werden kann. Auch für Taucher ist es ein Highlight, denn sie können hier in verschiedenen Tauchgängen die reiche Unterwasserwelt des indonesichen Riau-Archipels bewundern. Am Abend genießen Sie die kulinarischen Köstlichkeiten der indonesischen und asiatischen Küche und erleben den wunderschönen Sonnenuntergang am Strand.

Um Ihnen das Beste aus beiden Welten zu zeigen, hat sich der Hotelbetreiber Cenizaro ein ganz besonderes Angebot ausgedacht. Ab sofort dürfen Sie zwei Nächte im 5 Sterne-Hotel "The Sheraton Towers Singapur" genießen und die Stadt in unmittelbarer Nähe zur berühmtesten Shoppingmeile Südostasiens, der Orchard Road, erkunden, bevor weitere zwei Nächte im The Residence auf Bintan ausgekostet werden können. Cenizaro bietet vor allem Paaren mit diesem "Twin-Experience"-Arrangement mit Frühstück und Transfer ab ca 940 Euro einen unvergesslichen Urlaub an.

Entdecken Sie den beeindruckenden Stadtstaat Singapur von einer ganz neuen Seite und lassen Sie sich diese tolle Möglichkeit beide Welten miteinander zu verbinden, nicht entgehen. Buchen können Sie direkt über die Website.