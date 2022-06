Sommerfest im Tauchcenter Freiburg

Am 9. Juli 2022 geht das Sommerfest vom Tauchcenter Freiburg in die zweite Runde. Wie schon im vergangenen Jahr wird es wieder eine Vielzahl an Aktionen für Sie geben. Das bedeutet: Jede Menge Tauchkracherpreise, Restposten bis zu 70 Prozent reduziert, gratis Schnuppertauchen im Tauchcontainer, kostenlose Getränke und frisches vom Grill. Dazu gibt es die leckerste Erdbeerbowle und tolle Reisevorträge über die besten Tauchplätze der Welt. Doch es warten sogar noch ein paar Überraschungen auf Sie. Alles wollte das Team vom Tauchcenter Freiburg vorab dann doch nicht verraten …

Beratung durch Hersteller vor Ort

Die großen bekannten Tauchhersteller sind mit am Start und präsentieren Ihnen allerlei Neues und Bewährtes. Mares, Nanight, Paralenz, Waterproof, Liquid Sports, Finnsub und OMS geben sich auf dem Sommerfest die Ehre.

Sea Shepherd Tombola – Jeder Dreh gewinnt!

Spenden Sie einen Euro an Sea Shepherd und drehen Sie am Tombolarad. Sie haben die Chance auf einen fantastischen Hauptgewinn, wenn Sie auf das Tombolafeld kommen. Jeder Dreh gewinnt auf jeden Fall einen Kleingewinn und Sie trägen zusätzlich zum Schutz unserer Meere bei.

Mehr Infos: www.tauchcenter-freiburg.de