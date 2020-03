Startschuss für die International Ocean Film Tour 2020

Die International Ocean Film Tour bringt die Liebe zum Meer auf die ganz große Leinwand. Das Event für Wassersportler wird in 13 Ländern mit über 200 Veranstaltungen zu sehen sein.

Ab heute startet die "International Ocean Film Tour Vol. 7". Die Premiere findet in Hamburg statt. Danach geht das Event auf große Fahrt durch 13 Länder mit über 200 Veranstaltungen. Die International Ocean Film Tour bringt die Schönheit und Faszination der Meere auf die große Leinwand. Das Programm besteht aus fünf Kurzfilmen mit einer Gesamtlaufzeit von rund zwei Stunden. Mit der unaufhaltsamen Surferin Bethany Hamilton als Galionsfigur und einem spannenden Segelabenteuer im Gepäck, sticht das diesjährige Programm in See. Im Fokus stehen spektakulärer Wassersport, gesellschaftlicher Zusammenhalt und wie immer auch der Schutz der Ozeane: Das packende Portrait über Meeresfotograf Mike deGruy zeigt ein Leben voller Liebe zur Natur und der Entschlossenheit, unermüdlich für deren Schutz zu kämpfen. In vielen Städten wird die International Ocean Film Tour von Umweltschutzorganisationen und -Aktivisten begleitet, die darüber informieren, was jeder Einzelne zum Schutz der Weltmeere und seiner Bewohner leisten kann.

Diese Kurzfilme erwarten euch auf der Ocean Film Tour 2020

MAIDEN

UK 2018/Protagonisten: Tracy Edwards MBE, Jo Gooding, The MAIDEN-Crew/Regie: Alex Holmes

Die Skipperin Tracy Edwards hat einen Traum, doch keine Crew und kein Boot. Das sind allerdings kleine Probleme im Verhältnis zum Gegenwind, der der 26-jährigen Engländerin Ende der Achtziger aus dem männerdominierten Segelsport entgegenweht. Am 2. September 1989 ist es soweit: Edwards tritt mit einer rein weiblichen Crew und ihrem Schiff Maiden zum 5. Whitbread Round the World Race an. Die Frauen werden von der Presse und ihren Kontrahenten verhöhnt, doch als sie die zweite Etappe für sich entscheiden, schlagen die Wellen um Maiden noch höher. MAIDEN erzählt die einmalige Geschichte einer Pionierfahrt – 33.000 Seemeilen Richtung Gleichberechtigung.

UNSTOPPABLE

USA 2019/Protagonistin: Bethany Hamilton/Regie: Aaron Lieber

“Im Meer kann ich einfach ich selbst sein,” sagt Bethany Hamilton. Wer ihre Geschichte kennt, den wird diese Aussage stutzig machen, denn: Das Meer hätte der Hawaiianerin beinahe alles genommen, als sie gerade mal 13 Jahre alt ist. Hamilton ist bereits ein Talent der hawaiianischen Surfszene, als sie von einem Tigerhai attackiert wird. Sie verliert ihren linken Arm, doch sie überlebt. Für jeden anderen Athleten wäre der Unfall wohl das sichere Ende der Surfkarriere gewesen, doch Bethany Hamilton denkt gar nicht daran aufzugeben.

UNSTOPPABLE erzählt die unwahrscheinliche Geschichte einer Athletin, die mit ungemeiner Willenskraft ihrer Leidenschaft, dem Surfen, folgt und heute eine der profiliertesten Surferinnen der Welt ist.

DIVING DEEP

USA 2019/Protagonist: Mike deGruy/Regie: Mimi Armstrong deGruy

Einer wie Mike deGruy musste an einem Ort wie Mobile, Alabama zur Welt kommen. Hier, wo fünf Flüsse ins Meer münden, ist deGruys Faszination fürs Wasser und alles Leben unter der Oberfläche schnell geboren. Seine Kindheit ist geprägt von seinem unbändigen Entdeckergeist, der ihn auch zum Studium der Meeresbiologie führt. Entscheidend für den weiteren Weg soll die Filmkamera sein, die

sich der junge deGruy bald zulegt - der Anfang eines Lebens für die Meeresexploration und unermüdlicher Aufklärungsarbeit. DeGruy wird zu einem der erfolgreichsten Meeresfotografen der Welt, ein entschlossener Verfechter des Meeresschutzes und ein Kronzeuge der Umweltzerstörung. DIVING DEEP ist eine Hommage an den Meeresschützer Mike deGruy und weckt genau das Gefühl, mit dem er sein Lebenswerk schuf: grenzenloses Staunen.

THE ARMSTRONGS

Südafrika 2020/Protagonisten: Ian & Lee Armstrong/Regie: Arthur Neumeier

Diese südafrikanische Surfer-Familie lebt abseits der Konventionen: Ian, früherer Big Wave Surfer, shapt Surfbretter, ist der Ernährer und vor allem Vater. Seine Frau Lee und er erfinden mit ihren acht Kindern und einem Enkelsohn ihre ganz eigene Version von Familienleben. Die Armstrongs verbinden nicht nur starke persönliche Bande - auch der Ozean bringt sie zusammen. Für sie steht das Wohlbefinden, eine liebevolle Gemeinschaft und eine echte Verbundenheit zur Natur über finanziellem Reichtum und Status. Dies ist ihre Geschichte.

DEAN GOES SURFING

USA 2018/Protagonisten: Dean Marion, Lindsey Mercer/Regie: Caitlyn Greene

Dean liebt drei Dinge: Wellen, ein gutes Frühstück und die Queen of Rap, Rihanna. Und wie jeder Teenager, der das Surfen für sich entdeckt hat, verbringt er den Tag am liebsten am und im Meer: “Ich bin wie ein menschlicher Fisch. Im Wasser fühlt es sich an, als hätte ich kein Down’s mehr.” DEAN GOES SURFING feiert die Vielfalt und beweist, dass (Meeres-) Wasser ein barrierefreies Element ist.

Alle Infos und Termine findet ihr hier: www.oceanfilmtour.com