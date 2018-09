Startschuss für die Lesertestreise nach Norwegen!

Können wir nicht einfach losfahren?“, fragten uns unsere sechs Leser nach dem Vorbereitungstreffen amKreidesee Hemmoor. Ein bisschen Geduld mussten sie noch haben, denn die Premiere der ersten TAUCHEN-Lesertestreise nach Norwegen ins wunderschöne Gulen Dive Resort sollte erst am 8. September losgehen.

In direkter Seelage trafen sich die von der TAUCHEN-Redaktion auserwählten Leser, Redakteure und Vertreter der Sponsoren, um die Ausrüstung – die in Norwegen auf Herz und Nieren getestet wird – unter die Lupe zu nehmen, sich kennenzulernen und leckeres Grillgut zu genießen. Die gute Stimmung konnte selbst ein plötzliches Gewitter nicht bremsen – und am Ende des Tages war allen klar: Dieser Tauch-Road- Trip wird ein echter Knaller!

Mit dabei sind Produkte von Camaro, Char-Broil, Chris Benz, GA, mares, Poseidon, Scubapro, Suunto, VW und Xcel! Unsere Leser dürfen alle Produkte nach Herzenslust testen und einige auch anschließend mit nach Hause nehmen.

