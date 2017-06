Tauchbasis nicedive4u in Timmendorfer Strand feiert Zehnjähriges

Die Tauchbasis nicedive4u in Timmendorfer Strand feiert am 01. und 02. Juli 2017 ihr zehnjähriges Bestehen. Gefeiert wird an beiden Tagen mit einer großen Rabattaktion. Zudem findet ein Trocki-Test-Event statt.

Seit der Gründung am 01. Juli 2007 ist das familiäre Dive Center in der Lübecker Bucht für Wassersportler geöffnet und zu einer der wichtigsten Adressen für Taucher rund um Timmendorfer Strand geworden. „Wir haben 365 Tage im Jahr für unsere Gäste geöffnet – sieben Tage in der Woche“, berichtet Inhaber Thomas Günther, der das Geschäft gemeinsam mit seiner Frau Michaela führt. Beide sind seit 2005 PADI und SSI Tauchlehrer. Sie haben damals ihre Jobs aufgegeben und haben sich voll und ganz dem Tauchsport gewidmet. Das Tauchcenter ist bestens ausgestattet mit modernstem Kompressor, Verkauf, Verleih und Revision, und bietet heute Ausbildung nach PADI vom OWD bis Divemaster sowie Freediver-Kurse an. „Wir sind leidenschaftliche Fotografen und haben auch Unterwasser-Fotoshootings in unser Programm aufgenommen“, bericht en die beiden Tauchlehrer. Michaela ist außerdem Yoga-Lehrerin und hat ein ganz neues Konzept für Unterwasser-Yoga im Pool entwickelt. Michaela, Thomas und ihr freundliches Team bieten neben der Ausbildung die Begleitung von Tauchgängen in der Ostsee an. Sie kennen sich bestens aus an den schönsten Tauchplätzen der Lübecker Bucht. Highlight im Sommer sind die Wrackausfahrten mit einer Grand Banks Motoryacht zu spannenden Wracks.

Große Aktion am 01. und 02. Juli bei nicedive4u

Das zehnjährige Bestehen von nicedive4u soll natürlich ordentlich gefeiert werden: Deshalb gibt es bei nicedive4u am 01. und 02. Juli zehn Prozent Rabatt auf alles. Zudem findet am 02. Juli zwischen 10 und 13 Uhr ein Trock-Test-Event statt, bei dem der Waterproof D9X getestet werden kann. Zudem gibt es noch eine Tombola mit tollen Gewinnen und ein entspanntes Grill-Event.

Alle Infos zum Jubiläum und Kontaktaufnahme direkt beim Tauchcenter nicedive4u.