TAUCHEN auf der Messe „boot“

Vom 19. bis zum 27. Januar 2019 findet die „boot“ in Düsseldorf statt – und TAUCHEN ist mittendrin! Kommen Sie uns besuchen und gewinnen Sie mit etwas Glück einen Tauchurlaub auf Kuredu!

Am 19. Januar 2019 öffnen sich um 10 Uhr die Türen zur größten Wassersport-Messe der Welt – und die Taucher tummeln sich wie jedes Jahr in der 20 000 Quadratmeter großen Halle 3. Die „boot“ wird auch in diesem Jahr DER Meetingpoint der Tauchbranche sein – große Vollausrüster und kleinere Spezialhersteller werden vor Ort sein sowie Tauch-Shops, Dive Center, Ausbildungsorganisationen, Tourismusbehörden, Dienstleister und Reiseveranstalter. Mehr geballtes Fachwissen auf einem Fleck wird man nicht finden.

Und wir sind mittendrin! Das gesamte Team von TAUCHEN ist für Sie da – zum einen für Gespräche mit Ihnen und zum anderen, um die neuesten Neuigkeiten zu recherchieren. Dieses Jahr haben wir ganz neu zwei Partner mit auf unserem Messestand.

Mit dabei sind Ansprechpartner des Amed Scuba Tauchresort (www.amedscubabali.com), die extra aus Bali anreisen. Amed Scuba Bali liegt im Nordosten der Insel und fährt zu den besten Spots – zu Mantas, Mondifschen und traumhaften Korallengärten. Das berühmte Wrack der „Liberty“ liegt übrigens direkt vor der Tür. Informieren Sie sich aus erster Hand!

Außerdem bei uns mit dabei sind Mitarbeiter von Aphrodite Liveaboard Safaris (www.aphroditeliveaboard.com), die mit ihrem schicken Tauchschiff Safaris im Roten Meer anbieten. Das elegante Safariboot besticht durch seine Mischung aus Luxus und Know-how. Dazu gesellt sich ein hervorragender persönlicher Service. Es geht zu den absoluten Topspots des Roten Meeres und damit zu einem unvergesslichen Urlaubserlebnis. Ein weiterer guter Grund, bei uns auf der Messe vorbeizuschauen.

Auf unserem Messestand wird auch unser Gewinnspiel nicht zu übersehen sein: Anlässlich des 30. Geburtstags der Prodivers-Tauchbasen verlosen wir eine Tauchreise auf die Malediven im Wert von 5000 Euro! Versuchen Sie Ihr Glück!

Haben Sie den richtigen Dreh?

Mit dem Glücksrad auf unserem Messestand verlosen wir eine echte Malediven-Traumreise! Gewinnen Sie einen siebentägigen Aufenthalt für zwei Personen im Kuredu Island Resort (www.kuredu.com) im Lhaviyani-Atoll inklusive Unterkunft mit Vollpension, Transfer mit dem Wasserflugzeug (Male–Kuredu–Male) und Non-Limit-Tauchpaket mit der ansässigen Prodivers-Tauchbasis. Tauchgänge, Bootsgebühren, Leihausrüstung und Nitrox sind ebenfalls inkludiert. Nur die Anreise nach Male ist nicht enthalten. Der Wert dieser Reise liegt bei 5000 Euro!

Prodivers Maldives (www.prodivers.com) ist einer der größten Tauchbetreiber auf den Malediven und feierte vergangenen Dezember seinen 30. Geburtstag. Die Basis auf Kuredu ist ein 5-Star-IDC-Center und steuert über 60 Spots an. Die Vielfalt der Welt unter Wasser ist einzigartig – von kleinsten Nacktschnecken bis zu kapitalen Haien können alle Highlights bestaunt werden. Auch ein interessantes Hausriff ist vorhanden. Oder man besucht die Grünen Meeresschildkröten, die sich regelmäßig in der Lagune aufhalten. Langweilig kann es auf Kuredu nicht werden – ganz im Gegenteil. Diese Woche wird voller spannender und herrlich erholsamer Momente stecken!

Das TAUCHEN-Redaktionsteam und viele unserer Autoren und Fotografen finden Sie wie gewohnt am Messestand C50. Kommen Sie vorbei – wir freuen uns über Feedback, Anregungen und Kritik!