TAUCHEN August 2017: Jetzt das aktuelle Heft entdecken!

Die neue, spannende TAUCHEN August 2017 beschäftigt sich in diesem Moment dem Hai-Mekka Europas: den Azoren. Wir haben uns die dort umgesehen und stellen Euch die besten Tauchspots des Archipels vor, um Haie, Mobulas und Fischschwärme zu beobachten. Das ist natürlich längst nicht alles, was Ihr in unserem neuen Heft entdecken könnt!

Neben unserer großen Azoren-Reisegeschichte findet Ihr natürlich noch viele weitere, spannende Reise-Themen: Wir zeigen Euch 15 Low-Budget-Ziele, an denen Ihr Tauchurlaub für unter 1000 Euro machen könnt. Zudem waren unsere TAUCHEN-Autoren an vielen spannenden Tauchspots unterwegs: Wir haben die Triton Bay in Indonesien besucht, sind in Murter in Kroatien gewesen, haben eine Foto-Tauchsafari im Sudan begleitet und haben die grüne Insel Irland besucht. Lasst Euch inspirieren von spannenden Reisegeschichten!

Großes Extraheft: Schnorcheln

Viele Menschen finden durch das Schnorcheln überhaupt erst in den Tauchsport. Und umgekehrt bleiben auch erfahrene Taucher ihr Leben lang Schnorchler, wenn sich die Gelegenheit bietet. In unserem Special stellen wir deshalb die 30 besten Schorchelspots der Welt vor und geben Euch viele wertvolle Tipps zur Schnorchelausrüstung und für die Praxis. Das Heft gibt’s kostenlos als Beilage zu jedem TAUCHEN-August-Heft.

Report: Walhaie in Japan gequält

In unserer großen Reportage berichtet TAUCHEN-Atuor Daniel Brinckmann in diesem Monat von den unwürdigen Umständen, unter denen Walhaie, die Giganten der Meere, in Japan in Gefangenschaft gehalten werden.

Menschen: Helmut Debelius im Porträt

Er ist ein Urgestein des Tauchsports. Helmut Debelius hat in den vergangenen Jahrzehnten etliche Fischbestimmungsbücher verfasst und ist heute vielen Tauchern ein fester Begriff. Unser Autor Tobias Friedrich war mit dem Ausnahme-Taucher und seinem Sohn Ronan auf Tauchsafari im Tauchparadies Raja Ampat. Das ganze Porträt lest Ihr in der aktuellen Ausgabe und ein Video-Interview mit Helmut Debelius sehr Ihr hier.

Aus Praxis und Technik

In unserer Technik geht es diesen Monat um Tauchlampen. Wir stellen in einer aktuellen Marktübersicht die besten Modelle für viele Einsatzmöglichkeiten vor, mit denen Ihr garantiert Licht ins Dunkel bringt. Wer nicht nur erleuchtet, sondern auch lautlos Tauchen gehen will, für den ist unser großer Rebreather-Bericht. Wir zeigen, wie Euch der Einstieg ins Tauchen mit Kreislaufgeräten gelingt. Und in Medizin widmen wir uns der Druckkammerbehandlung, einem häufig unterschätzten Thema. Unser Mediziner-Team erklärt, was überhaupt genau bei der Behandlung gemacht wird.

