TAUCHEN Care-Paket direkt nach Hause

#LesenGehtImmer – unter diesem Motto hat das TAUCHEN-Team für alle ein Care-Paket geschnürt! Enthalten ist nicht nur die aktuelle Ausgabe, sondern viele Extras. Holen Sie sich Ihr Hobby nach Hause!

Vermissen Sie das Tauchen auch so sehr wie wir? Holen Sie sich einfach mit unserem Care-Paket Ihr Hobby nach Hause. Unser Lösungsvorschlag gegen Langeweile: Lesen geht immer!

Dass wir momentan so viel wie möglich zu Hause bleiben sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, steht außer Frage. Mit den aktuellen News in Sachen Tauchen und Corona versorgen wir Sie online – aber zur Entspannung bieten wir Ihnen nun ein tolles Care-Paket mit jeder Menge Lesestoff – als einmaliges Angebot für 9,95 Euro ohne zusätzliche Versandkosten, nur so lange der Vorrat reicht!

Unser Anti-Langeweile-Paket enthält das aktuelle Tauchenmagazin 4/2020, dazu das Sonderheft "Abenteuer", eine ältere Tauchen-Ausgabe mit einem Hai-Special sowie eine Fotomagazin- und Golfmagazin-Ausgabe aus unserem Verlagsprogramm, die definitiv lesenswert sind. Bestellen Sie Ihr Care-Paket hier – oder erfahren Sie mehr im Video!

Das Paket ist nichts für Sie? Auch einzelne Hefte können Sie ohne Aufpreis und ohne Versandkosten online bestellen. Beim Abschluss eines Abos erhalten Sie wertvolle Prämien. Mehr denn je gilt in Zeiten der Corona-Krise: #LesenGehtImmer!