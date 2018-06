TAUCHEN & GOLFEN – Das Event am Roten Meer

Kindern helfen, von Profis lernen und mit Stars feiern! So heißt auch in diesem Jahr das Motto beim exklusiven GOLF MAGAZIN Charity Cup. Sie reisen zusammen mit Stars aus Film, Fernsehen und Showbiz vom 11. bis zum 14. Oktober 2018 in die Lagunenstadt El Gouna ans Rote Meer. Dort wartet ein abwechslungsreiches Programm aus Golfen, Tauchen und Feiern auf Sie. Genießen Sie unvergessliche Tage im Tauch- und Golfparadies El Gouna und lassen Sie sich von der Orca Tauchbasis die fischreichen Korallenriffe zeigen. Die Überschüsse der Veranstaltung gehen an die Royal Fishing Kinderhilfe. Infos unter www.royal-fishing.de.

