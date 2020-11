Taucher plötzlich von 200 Haien umgeben

Eine Gruppe von Tauchern in Australien fand sich plötzlich von einer Wand aus Hunderten von Haien umgeben.

Anita Ong veröffentlichte diesen erstaunlichen Moment in einem Video, nachdem sie am 18. Oktober mit Freunden am Tauchplatz "Blue Corner" vor der North Stradbroke Island in der Nähe von Brisbane, Australien getaucht war.

Die 38-Jährige war mit ihrem Mann Nick und ihren Freunden Tyler und Kevin an dem beliebten Tauchplatz, nachdem Nick am Tag zuvor eine große Schule in der Nähe entdeckt hatte.

Das erste Mal in 11 Jahren

"Es ist sehr selten, so etwas zu sehen. In 11 Jahren des Tauchens habe ich so etwas in Australien noch nie gesehen", sagte sie der Daily Mail Australia. "Wir versuchten, sie wieder zu finden und machten einen Strömungstauchgang, und dann fanden wir einfach eine riesige Schule von ihnen."

Nick setzte gerade eine Oberflächenmarkierung für den Sicherheitsstopp am Ende des Tauchgangs, als die Haischule auftauchte.

"Überall waren Haie"

"Plötzlich tauchten sie auf: Eins, zwei, 10, 20, 50, 100, überall waren Haie!" sagte Frau Ong. "Als ich eine 360 Grad Drehung machte waren überall Haie. Überall um mich herum in alle Richtungen, über und unter mir."

Es dauerte nicht lange, bis die Fotografin sich allein und von den Haien umgeben wiederfand, aber sie fühlte sich nie bedroht.

"Ich war nie ängstlich, sondern eher aufgeregt, weil ich wusste, was für eine einmalige Erfahrung das war."

Die technische Taucherin war überrascht, dass die Schwarzhaie (Carcharhinus obscurus) in ihrer Nähe blieben, da sie normalerweise leicht von den Luftblasen der Taucher erschreckt werden.

Sanft und Neugierig

"Sie sind ziemlich sanft und neugierig. Einige kommen, um dich zu begutachten, aber sie erschrecken leicht durch laute Geräusche oder jede plötzliche Bewegung", sagte sie.

Frau Ong schätzte, dass sie während des Tauchgangs von mindestens 200 Haien umgeben war, was sie an frühere Taucherfahrungen auf den Galapagos-Inseln erinnerte.

Mehr Aufklärung über Haie

Frau Ong sagte sie glaube, dass mehr Aufklärung über Haie die Unfälle mit ihnen in Australien wirksam verringern würde.

"Ich bin definitiv gegen das Töten von Haien und gegen Hainetze! Ich denke wir brauchen mehr gesunden Menschenverstand", sagte sie.

"Haie werden immer noch als Killer bezeichnet, aber die meisten Haie sind völlig harmlos und wirklich schwer zu finden. In Wirklichkeit sehen wir sie nur selten. Ich habe mehr Angst vor Quallen als vor Haien."

Haiunfall in Ägypten

