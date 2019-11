Tauchresort schützt Baby-Meeresschildkröten

Das Bunaken Oasis Dive Resort im Nordwesten Sulawesis in Indonesien setzt sich für den Schutz von Meeresschildkröten ein.

Eine Begegnung unter Wasser mit Schildkörten zaubert vielen Tauchern ein Lächeln auf die Lippen. Doch von den insgesamt sieben Meeresschildkrötenarten gelten sechs als bedroht, sei es durch Bejagung der Tiere, illegales Einsammeln der Eier, der rücksichtslosen Erschließung von Stränden oder weil die Reptilien als Beifang in den Netzen der Fangflotten landen. Im Wasser treibender Kunststoffmüll wird von einigen Schildkröten darüber hinaus mit ihrer Leibspeise, den Quallen, verwechselt und sie verenden an den unverdaulichen Plastiktüten.

Das Bunaken Oasis Dive Resort im Nordwesten Sulawesis liegt nicht nur mitten in einem Meeresschutzgebiet, in dem die Panzertiere geschützt sind, das Resort hat sich auch auf die Fahnen geschrieben, mit seinem „Turtle Sanctuary“ Jungtieren eine höhere Überlebenschance einzuräumen.

Die Dorfbewohner helfen mit!

Die Dorfbewohner liefern Eier oder die frisch geschlüpften Babys im Resort ab, wo sie über mehrere Monate hinweg aufgepäppelt werden. Um die natürlichen Instinkte der Tiere zu fördern, gibt es mehrmals wöchentlich „Schwimmunterricht“ in der Lagune. Hierzu sind die Resortgäste eingeladen, dem munteren Treiben im Wasser beizuwohnen und darauf Acht zu geben, dass alle kleinen Kröten wieder wohlbehalten in das Resort zurückkehren. Solange, bis sie groß genug sind, um eine reelle Überlebenschance zu haben und den großen Schwimmzug in die Freiheit zu machen. Zwei Mitarbeiter des Resorts haben eine entsprechende Ausbildung erhalten, um sicher zu stellen, dass die Schildkröten artgerecht aufgezogen und auf das Leben in Freiheit vorbereitet werden.

Preisgekrönte Qualität

Das Bunaken Oasis Dive Resort wurde 2019 bei den World Travel Awards zum zweiten Mal in Folge als Indonesiens führendes Tauchresort ausgezeichnet.

Das Resort ist Mitglied bei der Best Boutique Collection, einer Marketingorganisation, die individuelle und stilvolle Boutique Resorts und Lodges vermarktet, die sich durch eine besondere Wohlfühlatmosphäre und exzellenten Service auszeichnen. Die inhabergeführten Resorts haben maximal 40 Zimmer, Villen oder Suiten.

