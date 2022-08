Technik News & Angebote im August

Das Smartphone als Unterwassermonitor

50 Jahre Bare

Bequem verpackt

Bunt zum Jubiläum

BAUER präsentiert »Klassiker«

Zeitreise durch die Mares Geschichte

NEU: Die Mares App

Frei´s Fotoecke

Alles im Fluss

T Herbert Frei

Müssen Objektive immer aus Glas bestehen? Smartphones besitzen in den Premiummodellen mittlerweile mehrere Kameras für nah, fern und weit. Schön und gut, aber mechanisches Zoomen ist wegen des geringen Platzangebotes in den tragbaren Telefonen nicht möglich. Eine Lösung sind Flüssiglinsen, an denen nicht nur mit Hochdruck gearbeitet, es gibt sie auch schon in chinesischen Modellen der Firma Xiaomi. Allerdings sündhaft teuer! Noch.

Die Liquid-Lens-Technologie wird die Smartphone-Fotografie revolutionieren. Dreifach-Zoomen ist mit Flüssiglinsen bereits möglich. Wie funktioniert das? Im Prinzip bestehet die Flüssiglinsen-Technologie aus einer hydrophilen (wässerigen) Flüssigkeit mit einem hydrophoben (wasserabstoßend) Festkörper. Wenn die Linsenflüssigkeit auf den Festkörper trifft, wird sie abgestoßen und bildet einen Tropfen, dessen Krümmung durch das Anlegen eines elektrostatischen Feldes beeinflusst werden kann. Man nennt das „elektrowetting). Einfach gesagt: Wird eine Spannung angelegt, ändert sich die Linsenkrümmung. Nutzt man diese Technologie in einem Objektiv, sind zwei unterschiedliche Flüssigkeiten erforderlich, ergo eine Hydrophile und eine Hydrophobe. Beide Flüssigkeiten dürfen sich nicht mischen, müssen dieselbe Dichte aufweisen, aber verschiedene Brechungsindizes und differenzierte Elektroeigenschaften aufweisen.

Vorteil: Das Innenleben von Flüssiglinsen kommt ohne mechanische Bauteile aus. Das spart Platz und verringert die Kosten. Die Brennweite von Flüssiglinsen verändert sich in Millisekunden. Es ist deshalb möglich eine Makroaufnahme zu machen und Sekundenbruchteile später ein Landschaftsbild. Es ist zoomen in einer anderen Dimension, wobei das Wort Zoom nicht mehr so ganz passen will. Es wird nicht gezoomt, sondern die Linsenkrümmung verändert. Das ist etwas völlig anderes als die Brennweitenverstellung in einem mechanischen Zoom. Die Abbildungsqualität unterscheidet sich augenscheinlich nicht von der herkömmlicher Objektive. Weiterer Pluspunkt: Eine Flüssiglinse kennt keinen Verschleiß, ist robust gegen Stöße oder Fall, wird deshalb als Shock-Proof-Lens apostrophiert. Auch bei der Bildstabilisierung hat die Flüssiglinse die Nase vorn. Wegen der kurzen Reaktionszeit kann Zittern und Wackeln besser ausgeglichen werden.

Schon träumen Handy-affine Nutzer von einem neuen Zeitalter der Smartphone-Fotografie. Größere Bildsensoren werden möglich. Flüssiglinsen sind dabei nicht so neu wie man denken könnte. Bereits 2002 hat der französische Physiker Bruno Berge die Fa. Varioptik gegründet, die heute Weltmarktführer bei Flüssiglinsen ist. Es wird allerdings noch geraume Zeit dauern, bis wir die Flüssiglinsen-Offensive auch bei den Systemkameras erleben. Bei Kompaktkameras mit ihren fest eingebauten Objektiven ist die Chance größer. Man stelle sich das Abtauchen mit einer wasserdichten Kompakten und Flüssiglinse vor. Makro und Superweitwinkel in einem Objektiv. Kein UW-Gehäuse, keine Makrolinsen, keine Weitwinkelkonverter. Was für Aussichten!