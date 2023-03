Technik News März 2023

Support für Sony a7R V bei Ikelite

Die a7R V wird von demselben Gehäuse unterstützt wie die a7 IV, dem Modell #71479. Für Gehäuse, die vor dem Erscheinen der neuen Kamera produziert wurden, wird ein neuer Kamerahalter sowie eine Anpassung der Bedienelemente benötigt. Für 40 US-Dollar wird dieses Umbau-Kit ange­boten. Das gilt für alle Gehäuse, die vor Januar 2023 hergestellt wurden. Mehr dazu unter ikelite.com.

Da die Kameramodelle a7 IV und a7R V von Sony relativ ähnlich sind, kann ein und dasselbe Gehäuse für beide Kamera-Modelle benutzt werden.

BAUER zur Topmarke gewählt

Das Tropenparadies Malediven stellt weltweit unangefochten eine

Topdestination für anspruchsvolle Taucher dar. Nur an wenigen Orten auf der Welt findet sich eine solche Kombination aus zahllosen Divespots und spektakulärer Unterwasserwelt. Die Dive Resorts und Tauchschiffe vor Ort setzen bei der Ausstattung weltweit Standards in Sachen Qualität. Wie der 6. Maldives Boating Award zeigt, gilt das auch und vor allem für den wichtigsten Rohstoff der Taucher: reine Atemluft. Den begehrten Titel Most Preferred Dive Compressor Brand of the Year erhielt entsprechend der Weltmarktführer Bauer Kompressoren. Die Auszeichnung wurde im Rahmen einer Preisverleihung von Asim Simon, Geschäftsführer und Betreiber der lokalen Vertretung MA Serices Pvt Ltd., entgegengenommen. Neben der bekannten Qualität und kompromisslosen Atemluftsicherheit von Bauer trägt sein hervorragender, schneller Service als wesentlicher Baustein zu diesem Erfolg bei. bauer-kompressoren.de

Asim Simon (links) nimmt als Repräsentant für Bauer Kompressoren stolz den Preis entgegen.

Angelehnt an die Cenoten

Die Marke Reservoir wurde 2017 gegründet. Der Hersteller sagt, Finimeter seien es gewesen, die das Design des neuesten Modells »Hydrosphere Cenote« inspiriert haben. Es soll mit seinem Einzeiger und der 56-Stunden-Gangreserve »die Ästhetik von Taucheruhren auf den Kopf stellen«. In Anlehnung an den Namen des Zeitmessers soll das Zifferblatt die kontrastreichen Wasser-Schattierungen in einer mexikanischen Cenote andeuten. Die bis 250 Meter wasserdichte Uhr besitzt ein satiniertes Bronzegehäuse mit 45 Millimeter Durchmesser. Preis: 4800 Euro. reservoir-watch.com

Neu oder Konversion bei Nauticam

Nauticam bringt für Sonys Auflösungsboliden, die Alpha 7R V, ein Gehäuse auf den Markt. Der Preis liegt bei 3700 Euro. Wer ein Case für die Alpha 7 IV besitzt, kann mit einem Umbau-Kit arbeiten, wenn er auf die neue Kamera umsatteln möchte. Dies kostet 169 Euro. nauticam.com

Aus für Paralenz

Der dänische Hersteller ist zahlungsunfähig und musste Insolvenz anmelden. Das Unternehmen wurde im Jahr 2015 gegründet und brachte 2017 eine kompakte Unterwasserkamera auf den Markt, die eine dynamische, tiefenabhängige Farbanpassung anbot. Das letzte Kameramodell, die Paralenz Vaquita, konnte nicht an den Erfolg der anderen Modelle anknüpfen. Das bedeutete das Aus.Der Firmware-Support wurde eingestellt.

Website und Support wurden ein­gestellt. Paralenz ist pleite.

