Unterwasser-Fotograf/in des Jahres 2021

„Underwater Photographer of the year 2021“ (UPY) – ein weltweiter jährlicher Wettbewerb mit Sitz in Großbritannien, feiert die Fotografie unter der Oberfläche des Ozeans, von Seen, Flüssen und sogar Schwimmbädern

"Willkommen zu dieser wunderbaren Sammlung von Gewinnern des diesjährigen Wettbewerbs "Underwater Photographer of the Year". Wieder einmal ist es eine unglaubliche Auswahl an Unterwasserfotografie. Von schlammigen Teichen und Swimmingpools bis hin zu tief unter der Erde und dem offenen Ozean.

Wir haben unsere Seite in diesem Jahr so umgestaltet, dass sie wie eine Online-Preisverleihung funktioniert. So können Sie an einem Ort die Siegerbilder bewundern, die Hintergrundgeschichten der Fotografen lesen, die Kommentare der Jury sehen und per Video direkt von unseren großen Gewinnern hören. Viel Spaß beim Eintauchen!"

Alex Mustard, im Namen der UPY

Mit diesem Statement hat der UPY die Gewinner des Wettbewerbs 2021 bekannt gegeben und Renee Capozzola zur Unterwasserfotografin des Jahres für ihre wunderschöne Aufnahme von Haien und Vögeln in der untergehenden Sonne von Französisch-Polynesien ernannt.

Unser Autor Tobias Friedrich gewann in der Kategorie "Wracks"! Sein Gewinner-Bild seht ihr oben als Titelbild dieses Beitrags.

Herzlichen Glückwunsch an alle Gewinnerinnen und Gewinner!

Alle Gewinner/innen

Die komplette Gewinner-Galerie und alle Infos zu den Fotografen/innen findet ihr hier: www.underwaterphotographeroftheyear.com