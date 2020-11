Unterwasser Live Kamera aus Australien

Vom Meeresgrund direkt auf deinen Bildschirm. ­čśŹ

Reef Cam ist Australiens erste Live-Kamera an einem Felsenriff. Sie kombiniert Unter- und ├ťberwasser-Webcams. Eine Reality-Show in der einige der coolsten Bewohner von Port Phillip Bay zu sehen sind - die lokale Flora und Fauna aus der Tiefe des Meeres!┬á­čÖé

Warum gibt es Reef Cam?

Das Bewusstsein f├╝r den Wert von Australiens s├╝dlicher, gem├Ą├čigter Meeresfauna und -flora wird oft von der Aufmerksamkeit f├╝r das tropische Great Barrier Reef ├╝berschattet - trotz der malerischen Meereslandschaften und Weltklasse-Tauchm├Âglichkeiten im S├╝den.

Um dieses Problem anzugehen, wurde in Port Phillip Bay, direkt vor der Haust├╝r Melbournes, Australiens erste Live-Stream-Webkameras mit atemberaubenden Unterwasser- und ├ťberwasseransichten eingerichtet.

Wo ist die Reef Cam? 

Im Herzen der Port Phillip Bay am Pope's Eye gelegen, er├Âffnen die Webcams die Unterwasserwelt des Bundesstaats Victorias einem weltweiten Publikum und bieten eine neue ├ťberwachungsstation f├╝r die Umwelt der Bucht.

Pope's Eye war der ideale Standort, um die Infrastruktur der Reef Cam (einschlie├člich eines Solar-Energiesystems und anderer Elektronik) zu installieren. Von der Anlegestelle aus stehen ├ťberwasser-Ansichten von zahlreichen Seev├Âgeln und Unterwasser-Aufnahmen der Meereswelt zur Verf├╝gung.

Wozu wird Reef Cam verwendet?

Bildung

Reef Cam hat viele Vorteile und kann genutzt werden:

Bewusstsein ├╝ber den Wert der Meeresfauna und -flora in Victoria zu schaffen.

Unterst├╝tzung des j├Ąhrlichen Great Victorian Fish Count, der vom Reef Watch Program der Victorian National Parks Association durchgef├╝hrt wird.

Schulen in abgelegenen Gebieten in Victoria k├Ânnen nun an der Veranstaltung teilnehmen, indem sie sich Reef Cam ansehen.

Unterst├╝tzung der Lehrer als Hilfsmittel zur Aufkl├Ąrung der Sch├╝ler ├╝ber das Leben im Meer.

Forschung

Reef Cam spielt eine wichtige Rolle bei der ├ťberwachung der Gesundheit von Port Phillip Bay durch das Sammeln von Daten zur Wasserqualit├Ąt in Echtzeit. Diese Daten werden in das buchtweite ├ťberwachungsprogramm der EPA und auf nationaler Ebene in das Integrierte Meeresbeobachtungssystem (IMOS) integriert.

Dar├╝ber hinaus hat Reef Cam durch Partnerschaften mit den Parks Victoria und der Deakin University, die die ├ťberwasserkamera zur ├ťberwachung der Vogelkolonie (Australische T├Âlpel) verwenden, auch potenzielle Forschungsvorteile.

Wer benutzt Reef Cam?

Reef Cam ist f├╝r jedermann einsehbar und nutzbar:

Taucher und Bootsfahrer, die sich vor dem Auslaufen auf dem Wasser ├╝ber den Zustand der Bucht informieren.

Lehrer, die Meereskundeunterricht f├╝r Studenten anbieten.

Forscher, die die Gesundheit der Bucht ├╝berwachen.

Forscher, die die australasiatischen T├Âlpel beobachten.

Menschen auf der ganzen Welt, die unser einzigartiges Meeresleben sch├Ątzen und bestaunen m├Âchten.