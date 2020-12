Unterwasser-Sinfonie von singenden Buckelwalen

Buckelwale wurden unter der Oberfläche aufgenommen. Ihre Gesänge verzaubern uns! 😍

Ein Trio von Buckelwalen - zwei Erwachsene und ein jugendlicher Wal wurden unter der Oberfläche mit der Hilfe eines Hydrophons aufgenommen.

Die Aufnahme wurde für viele zu einem entspannenden Musikstück, das beim Einschlafen hilft.

Was ihr hier hören könnt sind die beiden Erwachsenen, die kurze Phrasen für das Jungtier singen. Das dann mit scheinbar viel höheren Versionen derselben Vokalisationen antwortet. Mit anderen Worten: Wir wissen, dass Buckelwale irgendwie in der Lage sind, das Wissen um die Lieder die sie singen weiterzugeben. Was wir hier also vielleicht hören, ist dieser Prozess.

Genießt es! 🙂