Walfangschiff »Industry« gefunden

Bild eines Ankers der Zwei-MastHolzbrigg Industry, aufgenommen mit einem ROV in knapp 2000 Metern Wassertiefe. ©NOAA Ocean Exploration

Amerikanische Forscher haben das Wrack des 207 Jahre alten Walfangschiffs Industry auf dem Grund des Golfs von Mexiko gefunden. Die Überreste der zweimastigen Holzbrigg, die 1836 während eines Sturms unterging, öffnen ein Fenster in ein wenig bekanntes Kapitel der amerikanischen Geschichte, als Nachkommen afrikanischer Sklaven und amerikanischer Ureinwohner als unverzichtbarer Teil von Schiffsbesatzung dienten. Die Entdeckung spiegelt wider, wie Afroamerikaner und amerikanische Ureinwohner trotz Diskriminierung und anderer Ungerechtigkeiten in der Seewirtschaft erfolgreich waren, sagt der NOAA-Administrator Rick Spinrad. Der stellvertretende US-Handelsminister Don Graves ist sogar der Meinung, das Schiff könne helfen, mehr über das Leben der schwarzen und indigenen Seeleute und ihrer Gemeinschaften sowie über die immensen Herausforderungen zu erfahren, denen sie an Land und auf See ausgesetzt waren.