Wassermenschen – Wie Behind the Mask Seabobs zum Leuchten brachte

„Wenn die Aufgabe lautet, einen Imagefilm über den schnellsten Unterwasserscooter der Welt zu produzieren, was macht man am besten? Ganz bestimmt keinen Film über Geschwindigkeit, wenn es nach Florian Fischer, kreativem Kopf und Gründer von Behind the Mask geht. Die vage Idee eines Unterwasser-Ballets keimte in Florians unter Dauerstroms stehenden, Ideen ausspuckenden Hirn auf…“

Um das Unterwasser-Ballett mit den Edelscootern von Seabob möglichst eindrucksvoll und futuristisch zu gestalten, beschloss das Team einen außergewöhnlichen Weg zu gehen: sie wollten LEDs am Scooter befestigen. Kurzerhand spannten sie einen befreundeten Mechatroniker ein, der mit einem 3D-Drucker ein wasserdichtes Gehäuse druckte, dass passgenau am Seabob befestigt werden konnte, um die empfindliche Elektronik der LEDs zu schützen. Per Tastendruck erstrahlten die schicken Flitzer in unterschiedlichen Farben und Leuchtmustern und der aufwändige Dreh konnte beginnen…

In der neuen Ausgabe der TAUCHEN erfahren Sie alles über das spannende Projekt mit seinen kleinen Tücken und den glücklichen Erfolgsmomenten des ganzen Filmteams aus erster Hand.

Und das hier ist das sehenswerte Endergebnis:

Den ganzen Artikel gibt es HIER zum Downloaden.