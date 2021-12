Wassersport Digital 2021

Vom 10. bis 12. Dezember 2021 findet zum zweiten Mal unsere digitale Messe statt! Auf Sie warten spannende Bühnen-Talks, sagenhafte Gewinnspiele und tolle Messe-Angebote.

Gemütlich am Tablet, Handy oder Computer sitzen und bequem mit der Maus mit dem gewünschten Aussteller Kontakt aufnehmen, sich per Chat oder Video-Call vis a vis über Angebote und Wünsche unterhalten. So funktionieren moderne Digital-Messen. Zum 2ten Mal in diesem Jahr veranstalten wir, das Magazin TAUCHEN, eine Messe in digitaler Form. Aussteller informieren hier über Technik, Reisen und alles, was zum Tauchsport dazu gehört. Messe-Angebote, Gewinnspiele und Live-Events – alles, wie im analogen Messe-Leben, eben nur digital und ohne lange Fahrtwege oder Eintrittskosten.

Besuchen Sie uns auf der Wassersport Digital 2021! Wir feuen uns auf Sie!

Datum 10. bis 12. Dezember 2021 Aussteller-Liste www.wassersport.digital/aussteller-wassersport-digital Gewinnspiele www.wassersport.digital/gewinnspiele Messe-Angebote www.wassersport.digital/messe-angebote Messe-Bühne www.wassersport.digital/messe-buehne