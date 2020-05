Webinar: Bessere Fotos unter Wasser machen

Profi-UW-Fotograf Tobias Friedrich zeigt Ihnen in diesem LIVE-Webinar, wie Sie schnell und unkompliziert zu einer besseren Fotoausbeute unter Wasser kommen. Nehmen Sie ganz einfach und sicher von zu Hause aus am Webinar teil.

Am 14. Mai um 19 Uhr findet eine große Premiere satt: Zum ersten Mal veranstaltet TAUCHEN ein Live-Webinar! Das erwartet Sie bei dem besonderen Event: Profi-UW-Fotograf Tobias Friedrich erläutert am Beispiel von anschaulichen Fotos, wie jeder schnell und unkompliziert zu einer besseren Fotoausbeute unter Wasser kommt. Dabei wird Tobias Friedrich in dem 60 minütigen Webinar die wichtigsten bildgestaltenden Aspekte wie Lichtsetzung, Hintergrund, Perspektiven, Motivwahl und Kamera-Einstellungen vorstellen. Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen an Friedrich zu stellen. Moderiert wird das Webinar von TAUCHEN-Chefredakteurin Jasmin Jaerisch und TAUCHEN-Redakteur Michael Krüger.

Anmeldung ab sofort hier.

Unser Foto-Profi Tobias Friedrich (www.below-surface.com) lebt in Deutschland und ist einer der weltweit am häufigsten ausgezeichneten Unterwasserfotografen mit über 50 Honorierungen und 30 ersten Plätzen. Er wurde beim prestigeträchtigen UPY London Fotowettbewerb als „Unterwasserfotograf des Jahres 2018“ ausgezeichnet.

Sie können dieses Webinar am 14. Mai von 19 Uhr bis 20 Uhr live erleben oder danach jederzeit bis zum 14. Juni die Aufzeichnung des Webinars ansehen – on demand – also wann immer Sie möchten. Alles, was Sie dazu brauchen, ist Computer bzw. Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung und der Möglichkeit, Ton abzuspielen. Registrieren Sie sich am besten jetzt für das Webinar hier, um sich einen der limitierten Plätze zu sichern. Sie erhalten dann auch gleich Ihren persöhnlichen Zugangslink und rechtzeitig vor Beginn eine Erinnernung.

Der Teilnahmepreis am Webinar beträgt 9,90 Euro. ACHTUNG: Für Abonnenten der gedruckten TAUCHEN-Ausgabe wird der Preis des Webinars um 2 Euro vergünstigt. Um die Vergünstigung für Abonnenten zu nutzen, melden Sie sich bitte vor der Anmeldung zum Webinar per E-Mail an redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Webinar Rabatt“ und Ihrer Abo-Nummer oder Ihrer Adresse. Wir senden Ihnen dann Ihren persönlichen Rabattcode zu, mit dem Sie das Webinar buchen können. Ihre Abo-Nummer finden Sie auf dem Adressaufkleber des Hefts. Wenn Sie erst jetzt ein Abo abschließen möchten, um diese Vergünstigung zu nutzen, können Sie dies auf www.tauchen.de/shop/ tun und uns dann per Mail darüber informieren.

Fragen zum Webinar beantworten wir ebenfalls gerne unter redaktion@tauchen.de.

Wir freuen uns auf Sie!