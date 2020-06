Webinar-Premiere zu „So machen Sie bessere Fotos unter Wasser“ verpasst?

Sie haben unsere Webinare-Premiere zu dem Thema „So machen Sie bessere Fotos unter Wasser“ verpasst? Kein Problem! Sie können das Webinar ganz einfach online nachschauen. Wie das funktioniert, erfahren Sie hier!

Am 14. Mai 2020 fand unsere Webinar-Premiere zu "So machen Sie bessere Fotos unter Wasser" statt. Es war ein riesen Erfolg und wir hatten über 170 Teilnehmer!!! Profi-Unterwasserfotograf Tobias Friedrich erläuterte am Beispiel von anschaulichen Fotos, wie jeder schnell und unkompliziert zu einer besseren Fotoausbeute unter Wasser kommt. Dabei stellte er in einem 60-minütigen Vortrag die wichtigsten bildgestaltenden Aspekte wie Lichtsetzung, Hintergrund, Perspektiven, Motivwahl und Kamera-Einstellungen vor. Das ganze wurde von Chefredakteurin Jasmin Jaerisch und Redakteur Michael Krüger moderiert.

Sie haben die Möglichkeit, das Webinar jederzeit als Aufzeichnung unter dem Teilnahmelink anzusehen, mit dem Sie auch am Webinar teilgenommen hätten – on demand – also wann immer Sie möchten. Sie haben noch gar keinen Teilnahmelink? Dann sollten Sie jetzt schnell sein: unser Webinar ist nur noch bis zum 14. Juni 2020 käuflich zu erwerben. Den Ticketverkauf finden Sie hier.

