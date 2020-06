Webinar: Wrackfotografie

In diesem Webinar verrät Profi-Fotograf Tobias Friedrich, wie man Wracks perfekt in Szene setzt und gibt Tipps für die Bildbearbeitung. Außerdem stellen wir Ihnen die schönsten Wracks der Welt für UW-Fotografen vor. Nehmen Sie ganz einfach und sicher von zu Hause aus am Webinar teil.

Am 25. Juni um 19 Uhr veranstaltet TAUCHEN das zweite Live-Webinar! Das erwartet Sie bei dem besonderen Event: Profi-UW-Fotograf Tobias Friedrich wurde mehrfach ausgezeichnet für seine unglaublichen Wrackaufnahmen. Er wird am Beispiel von anschaulichen Fotos zeigen, wie man mit guter Planung und Kreativität die stählernen Kolosse noch schöner ablichtet.

Dabei wird Tobias Friedrich in einem 60 minütigen Vortrag die wichtigsten bildgestaltenden Aspekte wie kreative Beleuchtung, Bildaufbau, Perspektiven und Kamera-Einstellungen vorstellen. Außerdem gibt Tobias Friedrich Tipps für die Bildbearbeitung von Wrackfotos und wir werden Ihnen die schönsten Wracks der Welt für UW-Fotografen vorstellen. Die Teilnehmer haben jederzeit die Möglichkeit, Fragen an Friedrich zu stellen. Moderiert wird das Webinar von TAUCHEN-Chefredakteurin Jasmin Jaerisch, TAUCHEN-Redakteur Michael Krüger und dem Reise-Experten David Pieroth von Beluga Tauchreisen.

Anmeldung zum Webinar ab sofort hier.



Zum Experten: Tobias Friedrich (www.below-surface.com) lebt in Deutschland und ist einer der weltweit am häufigsten ausgezeichneten Unterwasserfotografen mit über 50 Honorierungen und 30 ersten Plätzen. Er wurde beim prestigeträchtigen UPY London Fotowettbewerb als „Unterwasserfotograf des Jahres 2018“ ausgezeichnet.

Sie können dieses Webinar am 25. Juni von 19 Uhr bis 20 Uhr live erleben oder danach jederzeit bis zum 31. August die Aufzeichnung des Webinars ansehen – on demand – also wann immer Sie möchten. Alles, was Sie dazu brauchen, ist Computer bzw. Tablet oder Smartphone mit Internetverbindung und der Möglichkeit, Ton abzuspielen. Registrieren Sie sich am besten jetzt für das Webinar hier, um sich einen der limitierten Plätze zu sichern. Sie erhalten dann auch gleich Ihren persöhnlichen Zugangslink und rechtzeitig vor Beginn eine Erinnernung.

Der Teilnahmepreis am Webinar beträgt 9,90 Euro. ACHTUNG: Für Abonnenten der gedruckten TAUCHEN-Ausgabe wird der Preis des Webinars um 2 Euro vergünstigt. Um die Vergünstigung für Abonnenten zu nutzen, melden Sie sich bitte vor der Anmeldung zum Webinar per E-Mail an redaktion@tauchen.de mit dem Stichwort „Webinar Rabatt“ und Ihrer Abo-Nummer oder Ihrer Adresse. Wir senden Ihnen dann Ihren persönlichen Rabattcode zu, mit dem Sie das Webinar buchen können. Ihre Abo-Nummer finden Sie auf dem Adressaufkleber des Hefts. Wenn Sie erst jetzt ein Abo abschließen möchten, um diese Vergünstigung zu nutzen, können Sie dies auf www.tauchen.de/shop/ tun und uns dann per Mail darüber informieren. Fragen zum Webinar beantworten wir ebenfalls gerne unter redaktion@tauchen.de. Wir freuen uns auf Sie!

Unser Partner bei diesem Webinar ist Beluga Tauchreisen. Der Tauchreiseveranstalter bietet individuelle Tauch-, Kultur- und Naturreisen maßgeschneidert für fast alle Destinationen weltweit an. Das ist das Motto und die Spezialität von Beluga Reisen. Von Beluga Reisen wird der Reise-Experte David Pieroth während des Webinars dabei sein!

Die langjährige Erfahrung auf dem Reisemarkt und in vielen Tauchdestinationen der Welt machen Beluga Reisen zu einem kompetenten Partner für alle, die Urlaub nicht gerne von der „Stange“ buchen und das wunderbare Hobby Tauchen auch im Urlaub genießen möchten. Das Beluga-Team plant und erstellt Reisen für den erfahrenen Taucher in abgelegene, fast unerforschte Tauchregionen genauso, wie einen Tauchurlaub für denjenigen, der das Tauchen erst erlernen möchte. Bei Beluga Tauchreisen findet Jeder sein Wunschreiseziel.

Die Reise-Experten stehen den Kunden mit vielen Tipps bei der Urlaubsplanung zur Seite. Das Erstellen von individuellen Angeboten, die speziell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse ausgerichtet sind, ist eine der größten Stärken von Beluga Tauchreisen! Die Tatsache, dass das erfahrene Team stets persönlich in den angebotenen Tauchdestinationen unterwegs ist, schafft somit die Grundlage für eine kompetente und aktuelle Beratung. Klicken Sie einfach hinein in die bunte Vielfalt der Inselparadiese, Korallengärten, Wracks und Unterwasserbewohner und finden Sie den Weg zu Ihrem ganz persönlichen Traumurlaub. www.belugareisen.de