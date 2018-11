Weihnachtsaktion von Aqua Lung!

Wenn sie den neuen Tauchcomputer „i770R“ von Aqua Lung in der Zeit vom 1. November bis zum 24. Dezember 2018 in einem Aqua-Lung-Pro-Shop gekauft haben oder noch kaufen werden, hat Aqua Lung ein Weihnachtsgeschenk für Sie.

In der aktuellen Weihnachtsaktion von Aqua Lung gibt es beim Kauf des neuen Tauchcomputers „i770R“ (Test in TAUCHEN 1/2019; ab 11.12.2018 am Kiosk) eine „SK8“-Action-Cam als Zugabe. Die „SK8“ bietet 4K-Video, ein bis 50 Meter dichtes Gehäuse und Weitwinkelaufnahmen bis 170 Grad.

Achtung: Die Stückzahl der Weihnachts-„SK8“ ist begrenzt, das Angebot gilt nur so lange der Vorrat reicht, längstens aber bis zum 24. Dezember 2018. Mehr Infos auf http://portal.aqualung-online.de/xmas-i770-aqualung-2018/

Aqua Lung beschreibt den brandneuen „i770R“-Tauchcomputer so:

Technikaffine Taucher werden das hochqualitative und ultrahelle TFT-Farbdisplay des i770R und seine kabellose Bluetooth-Verbindung in einem robusten, funktionalen und kompakten Design zu schätzen wissen. Überwachen Sie alle Informationen mit der benutzerfreundlichen Menüführung und der intuitiven 3-Tasten-Navigation. Zu den Standardfunktionen gehören eine wiederaufladbare Lithiumbatterie, ein 3-Achsen-Kompass mit vollem Neigungsausgleich, eine einfache Navigation über drei Bedienknöpfe, mehrfache Atemgaseinstellungen und vier Betriebsmodi.