Werner Lau mit neuem Stand auf der InterDive

Die Tauchermesse InterDive geht bald in die 5 Runde. Wenn sich am Donnerstag, dem 21. September, mittags um 12 Uhr die Türen zur Halle B 5 am Messegelände in Friedrichshafen am Bodensee öffnen, sind auch die Hotels & Diving Centers Werner Lau mit ihren Destinationen vertreten. Das Team steht inklusive Buchungscenter interessierten Tauchern für Urlaubsplanung am Stand 313 zur Verfügung.