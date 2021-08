WIRO TRAVEL GROUP – Neuer »Reise-Player« in der Tauchbranche

Die neue »Wiro Travel Group« (WTG) bündelt die Kompetenzen von drei Spezialisten in einem neuen Tauchsport-Konzern.

Größter Gesellschafter der »WTG« ist die bayerische WIRODIVE Tauch- und Erlebnisreisen GmbH (wirodive.de). Unter dem Motto »Touched by Nature« organisiert sie Reisen in die Unterwasserwelt auf allen Kontinenten – von spektakulären Naturbeobachtungen in Marineparks über Hai- und Wal-Exkursionen bis zu atemberaubenden Wrack- und Steilwandexkursionen in polaren Gewässern. Das exklusive Angebotsportfolio wird durch den 2009 gegründeten Spezialreiseanbieter Scuba Native (scuba-native.de) ergänzt. Gemäß deren Motto »gemeinsam – individuell – tauchen« organisieren die Franken maßgeschneiderte Routen, die auch für jüngere Zielgruppen erschwinglich sind. Trotzdem bewegen sich die individuell zusammengestellten Tauchreisen und Tauchsafaris oft abseits der touristischen Pfade. Diesen Ansatz vervollständigt der dritte Partner im Bunde: Tauchen und Reisen (TuR) (tauchen-weltweit.de) ist das eigene Tourismusunternehmen des International Aquanautic Club (i.a.c) (diveiac.de). Seit 1987 betreiben die Essener eine der größten Tauchlehrer- und Tauchschulorganisationen. Durch die Überführung von TuR in die neue Wiro Travel Group erweitert die Tauchschulorganisation das Reiseangebot für ihre Instructoren und Kursabsolventen. So unterstützt der i.a.c. die WTG als strategischer Partner. Seine Unabhängigkeit bleibt von diesem Zusammenschluss aber unberührt.

Die Zukunft des Tourismus

Wirodive-Gründer Robert Wilpernig setzt zusammen mit den zwei weiteren Geschäftsführern ein Zeichen in der Branche: »Wir müssen den Generationswechsel jetzt mit zeitgemäßen Angeboten begleiten. Die Ausbildungskonzepte von gestern greifen nicht mehr bei Menschen, die in einer vollständig digitalen Umgebung aufgewachsen sind. Das gleiche gilt für pauschale Reiseangebote. Die beteiligten Unternehmen der Wiro Travel Group arbeiten seit vielen Jahren zusammen. Das Zusammenspiel der Synergien ist daher auch praktisch erfolgreich erprobt.«



Was früher problemlos auf mehrere kleine Reisen verteilt werden konnte, muss heute oft in einem Jahresurlaub stattfinden. Hier spielen exotische Reiseziele für junge Taucher genauso wie die Integration des Familienurlaubes eine zentrale Rolle.

Scuba Native-Chef Tom Ruprich ergänzt: »Die Reisebranche ist im Wandel und steht vor großen Veränderungen. Die weltweite Ausnahmesituation hat diese Entwicklung lediglich beschleunigt. Aber: Veränderungen sind auch Chancen. Der Zusammenschluss dreier Touristik-Spezialisten ist die konsequente Antwort auf die kommenden Herausforderungen der Branche.«

Heute fordert das digitalisierte Konsumentenverhalten mobile Marketingstrategien und sogar Urlaubsplanungen in virtuellen Beratungsräumen. Nicht zuletzt durch die sozialen Medien sind exklusive Destinationen, die früher nur kleinen Eliten vorbehalten waren, plötzlich zum Greifen nah. Das stellt die Tourismusbranche vor neue Herausforderungen. So sollen neben den traditionellen Zielgruppen aus erfahrenen Sporttauchern, Apnoeisten und Teckies vor allem jüngere Generationen und Familien verstärkt an den Tauchsport herangeführt werden. Henrik Balzer, Inhaber und Geschäftsführer des i.a.c. und von Tauchen und Reisen: »Viele ältere Kundengruppen sind etabliert. Auch hinsichtlich ihrer Reisepräferenzen. Das touristische Know-how, das nun zusammengelegt wird, ist auf dem deutschen Reisemarkt einmalig. Dadurch erhält der Kunde ein Maximum an Flexibilität bei gleichzeitig individueller Reiseplanung. Außerdem können wir durch das Ausbildungsangebot des i.a.c. der neuen Tourismusmarke frühzeitig neue Kundengruppen zuführen.»

Seit August 2021 vereint die Wiro Travel Group GmbH & Co KG mit Hauptsitz in Moosburg a. d. Isar die langjährigen Erfahrungen der drei Unternehmen. Die Kombination aus Gruppenreisen, individuell geplanten Reisen, klassischen Pauschalbuchungen und Expeditionen in Verbindung mit mehr als 50 Jahren Erfahrung schafft ein einzigartiges Angebot.



Infos und mehr: www.wiro-travel-group.de