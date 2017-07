Yoga und Tauchen: Spannende Gruppenreise von Werner Lau nach Bali

Seit mehr als 30 Jahren schult der Tauchbasen-Betreiber Werner Lau Tauchanfängern „richtiges und entspanntes“ Atmen – der zentrale Punkt beim Tauchen. „Richtiges“ Atmen hilft den Luftverbrauch zu senken, mühelos in der Schwerelosigkeit zu tarieren und sich auch ganz einfach zu entspannen und wohlzufühlen.

Seit ein paar Jahren finden im Siddhartha Ocean Front Resort & Spa bereits professionelle Yoga Klassen statt. Genau die Atemtechniken, die gemäß der Werner Lau Philosophie so wichtig sind, finden sich hier wieder. Der Reiseveranstalter hat im Siddhartha mit Yogalehrern, die zugleich auch Tauchlehrer sind, eben diese Atemtechniken verfeinert und erstaunliche Erfolge erzielt.

Gruppenreise nach Bali kombiniert Yoga und Tauchen

Die vom 11. Bis 21. März 2018 stattfindende Gruppenreise „Yoga & Tauchen“ soll sowohl Taucher als auch solche ansprechen, die diesen wundervollen Sport erlernen wollen.

Im Preis enthalten sind folgende Leistungen:

Täglich 2 x Yoga mit auf das Tauchen abgestimmten Atemübungen (mit Yoga-lehrerin Tanja Hummel)

10 Tauchgänge oder SSI Open Water Kurs für Anfänger

Halbpension mit Frühstücksbuffet und Abendessen

Eine 60-minütige traditionelle Balinesische Massage

Ein Halbtagesausflug zu den Bergen von Kintamani mit Besuch des Batur Tempels

Hin- und Rücktransfer zum/vom Hotel (Flughafen Denpasar)

Gruppengröße 8 bis 14 Teilnehmer

Das Angebot kann auf Anfrage um 3 Nächte in Ubud erweitert werden. Tauchanfänger gehen im Ratio von 2 Schülern je Tauchlehrer ins Wasser und verfeinern dort, was sie an Atemtechniken in den Yogastunden erlernt haben. Dies findet im Rahmen eines Tauchkurses statt, der mit einem international anerkannten Tauchbrevet abschließt. Brevetierte Taucher profitieren von der in den Yoga Klassen erlernten Atemtechnik mit geringerem Luftverbrauch, besserer Tarierung, weniger Blei und besserem Wohlbefinden unter Wasser. Im Rahmen von 10 Tauchgängen an den tollen Riffen in Bali werden begleitend diese Atemtechniken vermittelt.

Weitere Informationen und Buchung unter www.wernerlau.com, book@siddhartha-bali.com oder telefonisch unter +49 40 692 105 38.