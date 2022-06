Zwischenfall am Elphinstone Riff

Ein in mehrfacher Hinsicht tragischer Zwischenfall ereignete sich Anfang Mai am Elphinstone Riff im ägyptischen Roten Meer. Ein am Vortag als vermisst gemeldeter Taucher, wurde am frühen Morgen des nächsten Tages leblos am Nordplateau entdeckt. Gleichzeitig beobachteten Taucher, dass der leblose Körper von einem Tigerhai attackiert wurde. Darauffolgende wurde der Taucher geborgen. Während der Bergung kam es zu weiteren Annäherungsversuchen durch den Tigerhai. Nach dem Vorfall wurder das Riff, einer der meistbesuchten Spots des Roten Meeres für eine Woche im Rahmen von Unfalluntersuchungen gesperrt.