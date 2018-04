Kleine Auszeit â€“ Zehn Tipps fÃ¼r den perfekten Kurztrip

Im Büro ist Ihr Bildschirmschoner schon seit Monaten ein weißer Sandstrand, und das Abarbeiten der ewig langen To-do-Listen gelingt nicht, ohne dass Ihre Gedanken immer weiter abschweifen? Sie haben genug von Alltag und Nieselregen, aber die Urlaubsplanung gibt partout nicht mehr her als ein verlängertes Wochenende? Dann gönnen Sie sich doch mal eine kleine Auszeit! Wer nur für ein paar Tage verreisen möchte, findet in unseren Nachbarländern wunderbare Tauchdestinationen, die auch für kleines Geld bequem mit dem Auto, dem Zug oder einem kurzen Flug erreichbar sind. Egal ob Sie Wracks entdecken, direkt unter einer historischen Millionenstadt in Höhlen mit Thermalwasser tauchen oder einfach nur nach Ihrem Tauchgang am Strand entspannen wollen: Auch bei einem Kurzurlaub müssen Sie auf nichts verzichten und können Ihre Akkus aufladen! Nach dem kurzen Tapetenwechsel können Sie dann mit neuer Energie in den Alltag zurückkehren, und vielleicht haben Sie dann ja auch ein neues Strandbild für Ihren Bildschirmschoner …

Italien

Schickes Portofino