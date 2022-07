Reise News & Angebote im Juli

COCOS RUFT

Eines der Tauchsafari-Highlights des Reiseveranstalters Waterworld ist die erst 2022 vom Stapel gelaufene M/Y Cocos Island Aggressor. Das hochmoderne Stahlschiff der Aggressor-Flotte wird die Gäste von Waterworld ab 2023 sicher und mit größtmöglichem Komfort nach Cocos Island bringen. Preisbeispiel: Tauchtour vom 4. bis 17.5.2023 (10 Nächte) ab 4690 Euro pro Person (zuzüglich Flug, Unterkunft in Costa Rica, Nitrox, Nationalparkgebühren, ggf. Treibstoffzuschlag. Landprogramm nach Wunsch). www.waterworld.at

NEU BEI TOURMARE REISEN

Ab sofort im Angebot des Reiseveranstalters ist eine Tauchsafari auf den Malediven mit der »Emperor Explorer«. Das Schiff bietet auf einer Länge von 42 Metern insgesamt Platz für 26 Gäste. 13 Kabinen mit Doppelbetten und Einzelbetten stehen zur Verfügung. Es wurde 2019 fertiggestellt und fährt seitdem verschiedene Sieben- und Zehn-Nächte-Touren. Zudem im Angebot bei Tourmare Reisen: Tauchsafari in Mikronesien mit der »Pacific Master«. Diese fährt von Oktober bis April Truk-(Chuuk)-Safaris und ist von Ende April bis Ende September im Bikini-Atoll. www.tourmare.de

Vom 22. bis 25. September findet die InterDive Friedrichshafen bereits im 10. Jahr in Folge statt. Die beliebte Tauch- und Reisemesse wurde sogar während der Corona-Pandemie als eine der wenigen Messen in Europa nicht abgesagt. Die Veranstalter sind deshalb überzeugt, auch in diesem Jahr wieder eine erfolgreiche InterDive am Bodensee durchführen zu können. 2022 wird am Freitagabend – nach zweijähriger Pause – wieder die legendäre Taucherparty mit Livemusik veranstaltet. Zusätzlich können sich die Besucher bei zahlreichen Bühnen- vorträgen umfassend über Tauch- und Reisethemen informieren. Neben verschiedenen Herstellern wie Waterproof, Kallweit, Poseidon, Mares und Camaro ist auch erstmals Cressi mit einem Stand auf der Messe präsent. Renommierte Tauchreiseveranstalter, Resorts und Liveaboards bieten professionelle Beratung zum Thema Tauchreisen. Zusätzlich können sich die Besucher bei verschiedenen Ländervertretungen informieren. So wird unter anderem Tahiti Tourisme auf der Messe vertreten sein. Aus erster Hand gibt es dort Infos zu einem der besten Tauchgebiete weltweit. Eintrittskarten zur InterDive können ab Anfang September 2022 online zum Preis von nur acht Euro pro Person erworben werden. www.inter-dive.de

AAA ERWEITERT KOMODO-ANGEBOT

Auf der indonesischen Insel Sebayur westlich von Flores befindet sich das Komodo Resort. Die Tauchbasis Sebayur Diving Center ist angeschlossen und bietet neben täglichen Bootsausfahrten in den Komodo-Nationalpark auch eigenverantwortliches Hausrifftauchen an. Mit dem Tauchsafariboot »Komodo Sea Dragon« erweitert der Veranstalter Aqua Active Agency (AAA) das »Land-Programm« um eine anschließend buchbare Tauchsafari nach Alor und in den Komodo-Nationalpark. Drei Nächte im DZ im Komodo Resort und vier Nächte Tauchsafari ab 1965 Euro (zzgl. Flüge). www.aquaactive.de

HAITAUCHEN & SAFARI IN SÜDAFRIKA

Der Reiseveranstalter Absolut Scuba hat das familiär geführte »Blue Ocean Dive Resort« mit eigener Tauchbasis neu ins Programm aufgenommen. Das Resort liegt im südafrika- nischen Küstenort Umkomaas vor dem Meeresschutzgebiet von Aliwal Shoal, das bekannt ist für atemberaubende Begegnungen mit Haien. Apnoe-Tauchen ist ebenfalls möglich. Absolut Scuba bietet als Ergänzung eine Land- Safari in das älteste Schutzgebiet Südafrikas an. Es ist die Heimat der »Big 5«: Leopard, Löwe, Elefant, Büffel und Nashorn. Sieben Nächte im Hotel und zehn Tauchgänge: ab 699 Euro. www.as-tauchreisen.de