Ein Mann mit Biss – Hai-Kiefer-Restaurator Simon De Marchi

Oft sind aufwendige Reparaturen erforderlich, um gebrochenen Knorpel zu reparieren oder fehlende Zähne zu ersetzen. „Die meisten Kiefer kommen aus Museen oder der Fischerei. Ich kaufe auch Kiefer von Leuten, die sie seit einigen Jahren gehabt haben und loswerden wollen“, sagt De Marchi. „Eine Menge meiner Arbeit kommt von Leuten, die in ihren Garagen und auf Dachböden alte Kiefer gefunden haben und sie restauriert haben wollen. Da sie aus Knorpel bestehen, neigen sie dazu, im Laufe der Zeit zu vergammeln. Ich reinige sie und sorge dafür, dass sie wieder fantastisch aussehen.“

Analysen für die Wissenschaft

Am Anfang wurde De Marchi oft von Hochseeanglern beauftragt, die die Kiefer „als Trophäen“ nach Wettkämpfen behalten wollten. Da viele Haiarten mittlerweile unter Naturschutz stehen, ist die Zahl der neuen Hai-Kiefer ständig gesunken. Jetzt arbeitet er daher noch enger mit kommerziellen Fischern, Sammlern und Wissenschaftlern zusammen, die Forschung betreiben und DNA extrahieren wollen. De Marchi vermisst auch die Zähne exakt und sendet die Informationen an die Wissenschaftler zur zukünftigen Identifizierung von Bissspuren – zum Beispiel an Surfbrettern, Kajaks oder eben nach Angriffen auf Menschen. War es ein Tigerhai oder ein Weißer Hai, der den Schwimmer angegriffen hat? Wie groß war der Hai? Hat er schon einmal einen Menschen angegriffen? All das sind Fragen, die man mit Hilfe der Zahngröße und Beschaffenheit beantworten kann:

So haben beispielsweise ausgewachsene Weiße Haie große, dreieckige Zähne, die an den Rändern gezackt sind und furchtbare Wunden hinterlassen können. Die Zähne von Tigerhaien sind ebenfalls gezackt, aber dazu sind sie noch gebogen wie Krallen. „Damit können sie selbst Schildkrötenpanzer knacken“, so De Marchi.