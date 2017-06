Hai am Badestrand: Die Panik der Mallorca-Urlauber

Auf Mallorca ist dieser Tage mal wieder Hai-Hysterie: Die Boulevardpresse fiel über einen verletzten Blauhai her, der sich an einen Badestrand bei Illetes in der Nähe von Palma verirrt hat, Urlauber flüchten panisch aus dem Wasser – und dennoch könnte dieser Vorfall den Haien im Mittelmeer ein wenig helfen. Was war da los und wie verhaltet Ihr euch richtig, wenn Ihr einen Hai beim Baden seht?

Vor einigen Tagen hämmerte die Meldung „Hai-Alarm auf Mallorca“ aus allen Medien-Kanälen – und das häufig mit der Frage verbunden: Kann ich in meinem Mittelmeer-Urlaub denn jetzt überhaupt noch schwimmen gehen? Der ungefähr zwei Meter lange Blauhai habe die „Strandbesucher am Samstag in Angst und Schrecken versetzt“, schrieb ein großes Boulevard-Medium und „Hai-Panik“ war der Begriff der Stunde. User im Internet sprangen auf den Zug auf und warnten sich gegenseitig davor, bei ihrem Mallorca-Urlaub schwimmen zu gehen und besser das Wasser zu meiden. Eine erneute Image-Katastrophe für die sowieso stark gebeutelten Raubtiere der Meere? Nicht unbedingt.

Wovor haben die Strandbesucher Angst?

Eigentlich sollten die meisten Menschen mittlerweile gelernt haben, dass diese Böser-Hai-Hysterie völlig übertrieben und Angst komplett unangebracht ist. Dennoch scheint das dahinter verborgene Denk- und Verhaltensmuster bei vielen Leuten ganz tief verankert zu sein: So schnell sei ein Strand noch nie leer gewesen, kommentierte ein Augenzeuge das Geschehen auf Twitter. Die Handlung ist dementsprechend schnell erzählt: Ein Hai taucht am Badestrand auf und die Leute schreien und flüchten in Panik aus dem Wasser. Er taucht noch an einem zweiten Strand auf und wird bei der dritten Sichtung vom Küstenschutz gefangen und eingeschläfert, weil er durch einen Angelhaken am Kopf verletzt war.

Da muss ein tief verwurzelter Automatismus bei den panischen Badegästen abgelaufen sein, denn mit rationalem Denken ist dieses Verhalten kaum zu erklären. Aber ist die Angst der Badegäste vielleicht sogar nachvollziehbar oder gerechtfertigt? „Im Mittelmeer kommen bis zu 50 Haiarten vor, viele der Haie leben in der Tiefsee, so wie Fuchshaie und viele Tiefseehaie, wie zum Beispiel auch Schokoladenhaie. Aber auch Große Weiße, Makohaie und Blauhaie wurden schon gesichtet, wie eben nun auch jener vor ein paar Tagen,“ berichtet Hai-Expertin Friederike Kremer-Obrock von der Tierschutzorganisation Sharkproject e.V.

Diese Information allein dient wohl nicht grade dazu, Badeurlauber im Mittelmeer zu beruhigen. Bedient werden dabei von den Boulevard-Medien und den bei Youtube geteilten Aufnahmen gleichermaßen wohl mehrere Ängste der Badenden und Schwimmer: Erstens die Angst, von einem Tier beim Schwimmen verletzt oder getötet zu werden, das man nicht kommen sieht. Zudem gibt es bei den Urlaubern natürlich die Befürchtung, dass der Erholungswert des wohlverdienten Urlaubs gemindert werden könnte, wenn man sich nicht mehr ins Wasser traut. Eine Ursache für diese irrationalen Ängste könnte sein, dass „in unseren Köpfen Filme ablaufen wie „Der Weiße Hai“ oder „Hai-Alarm auf Mallorca““, wie man beim Mallorca Magazin so treffend kommentierte.

Natürlich ist die Panik nicht gerechtfertigt – und die Haie im Mittelmeer leiden

Die Wirklichkeit über den „Hai-Alarm“ am Badestrand sieht mal wieder ganz aus, wie man bei Sharkproject weiß: „Es braucht niemand wirklich Angst zu haben, denn schlicht… das Mittelmeer ist so gut wie leergefischt. Das betrifft leider auch die Hai-Populationen. Die spanischen Flotten treiben leider nicht nur im Atlantik ihr Unwesen, sondern fangen auch das Mittelmeer leer. Die Langleinen werden überall ausgelegt und so ist es nur allzu verständlich, dass sich Haie von den Leinen los reißen können und schwer verletzt durch das Meer schwimmen, bis sie oft einen langen qualvollen Tod sterben. Nicht nur Finning ist qualvoll, einen Haken zu verschlucken oder ihn in die Kiemen oder die Augen zu bekommen, ist genauso schlimm für die Tiere und endet meist mit deren langsamen Tod“, berichtet Sharkproject-Vorsitzende Kremer-Obrock und rät zur Gelassenheit: „Diese Panik ist natürlich nicht berechtigt. Blauhaie sind Hochseehaie, die sich normalerweise nur sehr selten in Küstennähe aufhalten. Dass das Tier verletzt gewesen ist, konnten die Urlauber nicht ahnen. Auch ich würde als normaler Mensch das Wasser verlassen, allerdings sicherlich nicht panisch, sondern ruhig, denn das ist das Mittel der Wahl. Diese Reaktionen, unter anderem in den Medien, sind immer noch auf viel Unwissenheit zurück zu führen, aber wir arbeiten daran, das zu ändern!“ Und da helfen im Zweifelsfall sogar die Negativschlagzeilen.

Medienrummel könnte Haien dennoch helfen

Trotz aller Panik und Hysterie könnte der Medienrummel den Haien dennoch helfen: Zumindest bei einigen Publikationen scheint es einen Lerneffekt zu geben. So hat beispielsweise „die Welt“ einen Artikel hervorgeholt, der speziell die unberechtigte Angst von Haien thematisiert. Und auch die Süddeutsche Zeitung stellt sich auf die Seite des Hais und titelt: „Ein Strand zum Fürchten – für den Hai“. Offensichtlich haben einige Medien verstanden, dass es auch sinnvoll sein könnte, für den Hai eine Lanze zu brechen. Das sieht auch Friederike Kremer-Obrock so: „Ich habe auch viele gute Artikel gelesen, musste zusammen mit unseren Mitstreitern bei Sharkproject viele Fragen in den letzten zwei Tagen beantworten und glaube, dass viele Menschen die reißerischen Schlagzeilen in der Boulevard-Presse richtig einschätzen können. Solche Artikel und das riesige Medienecho darauf sind für die Aufklärungsarbeit oftmals auch gut, gibt es uns doch die Gelegenheit, einer breiten Masse gegenüber den Hai als das darzustellen, was er wirklich ist: Ein sanfter und für das Ökosystem Meer extrem wichtiger Räuber, der durch uns Menschen bis zur Ausrottung hin gefährdet ist und nicht wir Menschen durch ihn!“ Vielleicht hat die Hysterie über den Mallorca-Hai, vor dem die Badegäste schreiend und in Panik fliehen, am Ende doch etwas Gutes für die Hai-Population im Mittelmeer gebracht – nämlich etwas mehr Verständnis.

