Lübecker Bucht: Ostsee-Delfine sind zurück!

Sie sind wieder zurück – oder waren vielleicht gar nicht weg: Die Ostsee-Delfine! In der Lübecker Bucht wurden in den letzten Wochen wieder vermehrt große Tümmler gesichtet. Sogar ein Jungtier konnte gefilmt werden.

Das Video könnte aus einem tropischen Meer stammen: Ein kleiner Delfin taucht ohne Scheu nah an der Küste und an der Oberfläche. Seine kleine Rückenflosse ist immer wieder sichtbar. Aber das Video stammt nicht aus der Karibik oder von den Kanaren, sondern ist in der Ostsee am Rosenfelder Strand nördlich der Lübecker Bucht entstanden!

Ostsee-Delfine: Mehrere Sichtungen entlang der Küste

Wie das regionale Magazin „der reporter“ berichtet, wurden die Delfine bereits am 25. Juli 2016 von Sylvia Lüdemann gefilmt. Auch zwei Kajak-Fahrer haben einige Kilometer weiter südlich in der Nähe des Ferienorts Pelzerhaken eine Gruppe großer Tümmler nur einige hundert Meter von der Seebrücke gesichtet werden. Es soll sich mindestens um zwei bis drei Tiere gehandelt haben. Auch von Scharbeutz mitten in der Lübecker Bucht konnte man vor einigen Tagen beobachten, wie die Tiere ein Segelboot begleitet haben.

Video: Die großen Tümmler sind bereits seit dem Winter in der Ostsee

1 2 Weiter