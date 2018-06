Müllkippe Meer – Ein tödliches Problem, das uns alle betrifft

MÜLL VON VORNHEREIN VERMEIDEN

Der NABU setzt sich seit 2010 für ein „Meer ohne Plastik“ ein und legte in der jüngeren Vergangenheit seinen Schwerpunkt darauf, Müll nicht nur einzusammeln, sondern ihn generell zu vermeiden – etwa, indem küstennahe Kommunen eingebunden werden, bei Festen und in der Strandgastronomie kein Plastikbesteck oder keine Einwegbecher mehr zu verwenden. Auch Taucher können mithelfen; zusammen mit dem VDST sowie dem Deutschen Kanu- und dem Deutschen Segler-Verband bietet der NABU die Plattform www.saubere-meere.de an, auf der Müllsichtungen gemeldet und dokumentiert oder Clean-up-Aktionen angekündigt werden können.

Es hilft zwar, bei jedem Tauchgang den Müll, den man sieht, einzusammeln, langfristig ist es aber sinnvoller, zu verhindern, dass überhaupt nicht erst so viel Müll ins Meer gelangt, sind sich die beiden Wissenschaftler Gutow und Detlo einig. Und da kann jeder Einzelne etwas tun. „Natürlich sind die Hersteller in der Verpflichtung, umweltschonender zu produzieren, etwa keine Microbeads, Kleinstplastik in Kosmetikprodukten zu verwenden“, sagt Gutow. „Aber wir selbst sind die Benutzer dieser Produkte, daher ist der Endverbraucher mindestens genauso in der Verantwortung wie der Hersteller.“ Konkret bedeutet das: Jeder sollte bewusst einkaufen. Muss es wirklich der Coffee-to-go im Einwegbecher sein, oder kann man nicht den eigenen wieder verwendbaren Becher füllen lassen? Ein Longdrink lässt sich auch bestens ohne Strohhalm trinken und die Gurke aus dem Supermarkt muss nicht in Plastikfolie eingeschweißt sein. Per App (zum Beispiel: Codecheck) lässt sich in der Drogerie schnell herausfinden, welche Inhaltsstoffe beispielsweise das Duschgel enthält.

AUF QUALITÄTSPRODUKTE ACHTEN

„Die Menschen sollten vor allem auch bewusst hochqualitative Produkte kaufen, die nicht nach zwei Mal Benutzung kaputt sind. Das betrifft auch Elektrogeräte. Natürlich ist der Akkubohrer für zehn Euro schön günstig. Aber was hat man davon, wenn er schnell seinen Geist aufgibt? So etwas hat in der modernen Welt eigentlich nichts verloren“, ärgert sich Gutow. Kim Cornelius Detlo ergänzt: „Man kann Produkte auch teilen oder tauschen, in einer Hausgemeinschaft braucht doch nicht jeder eine eigene Schlagbohrmaschine oder einen Rasenmäher.“ Denn auch wenn sie derzeit durch einen Verzicht des Handels viel diskutiert wird, sei nicht die Plastiktüte allein für die Vermüllung der Meere verantwortlich, zumindest nicht in Europa. „Aber sie steht als Beispiel für Ressourcenverschwendung“, sagt Detlo.

NUN LIEGT ES AN UNS!

Das Plastikmodell durch die scheinbar umweltfreundlichere Papierversion zu ersetzen, sei jedoch meist keine Lösung: „Die Ökobilanz einer Papiertüte muss nicht besser sein, als die einer Plastiktüte. Man benutzt zwar kein Erdöl bei der Herstellung, dafür aber Unmengen an Wasser und Holz.“