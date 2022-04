Technik News & Angebote im April

GAMMA X-TREME OVERALL

MIT 100% WASSERDICHTEM REISSVERSCHLUSS. Der Anzug ist perfekt für Taucher, die den Komfort und die Bequemlichkeit eines Neopren Anzuges suchen, jedoch auf die Wärme des Trockenanzuges nicht verzichten möchten. Preis: 699,95 Euro, Mehr Infos: camaro-watersports.com

NEUE GO JACKET – LEICHT UND REISEFREUNDLICH

Das GO ist ein echtes Reise-Jacket. Es besteht aus 210-Denier-Nylon, und verfügt über eine Polyurethanbeschichtung mit RF-Lötung für maximale Verschleißresistenz. Es ist SCUBAPROs leichtestes ADV-Jacket (Gewicht in Größe Medium 2,5 kg) und lässt sich zu einem kompakten Paket zusammenfalten, das problemlos in die Reisetasche passt. Mehr Infos: scubapro.com, Preis: 435 Euro

TDS – neues Tec Jacket

Das Wing Jacket Modular 20 ist erhältlich in den Farben Grün, Gelb, Weiß, Schwarz, Rot. Inklusive der 20 Liter Blase wiegt es nur zwei Kilogramm. An der Blase sind Bungees, damit die Luft besser rausgeht. Der Harness ist verstellbar. Preis: 399 Euro. Mehr Infos: tdsdive.com

Rahmenloss

Die TUSA Zensee ist eine kompakte und kleinvolumige Maske, die gleichzeitig ein sehr weites Sichtfeld bietet.Neben der Standard-Zensee ist auch eine Zensee PRO-Version erhältlich, die mit einem optischen CrystalView-Glas für klare Sicht ausgestattet ist. Die PRO-Scheibe schützt außerdem vor schädlichen UV-420-Strahlen. Die Zensee ist in fünf Farben erhältlich, die Zensee PRO in drei Farben. Preis: ab 95 Euro. Mehr Infos: tusa.com

Ist ISO wirklich ISO?

T Herbert Frei

Für UW-Fotografen ist die ISO-Zahl eine wichtige Größe, obwohl sie für Kompaktfotografen, die alles der Automatik überlassen, eher ein mysteriöser Modus ist. Manche fotoaffinen User zweifeln indes an der ISO-Realität. Stimmt das wirklich, was die Kamera anzeigt bzw. berechnet? Tatsächlich kommt es vor, dass Kameras verschiedener Hersteller, wenn man sie miteinander vergleicht, jeweils andere ISO-Werte generieren, obwohl die Belichtungsergebnisse dieselben sind. Wie kommt das? Muss man ISO-Werten ihre Legitimität absprechen? Sind ISO-Werte also beliebig?

Nein, sind sie nicht. ISO-Werte sind Anhaltspunkte für die korrekte Belichtung eines Motivs, die dann durch eine geeignete Zeit und passende Blende realisiert wird. Alle drei Parameter stehen in einem Abhängigkeitsverhältnis zu einander. Verändert man einen dieser Werte, muss man ein zweiten ebenfalls verändern, sonst stimmen die Bedingungen für die optimale Belichtung nicht mehr. Das Problem: Was ist eine optimale Belichtung?

Digitalkameras – eine große Zahl jedenfalls – besitzt eine Basisempfindlichkeit, meistens ISO 100 oder ISO 200. Zunehmend werden die modernen Spiegellosen aber mit zwei umschaltbaren Basis-Empfindlichkeiten (DCG = Dual Conversion Gain) versehen, ISO 200 und ISO 800. Die Zwischenwerte werden durch analoge Signale um das Verhältnis zwischen Basisempfindlichkeit und gewählter Empfindlichkeit verstärkt. Nachteilig ist, dass dadurch der Dynamikumfang abnimmt. Werden extrem hohe ISO-Werte angewählt, wird der Basiswert mit einem Faktor multipliziert, was das Rauschen mindert. Die Automatik passt JPEGs bereits in der Kamera auf die neuen ISO-Zahl an. RAW-Daten werden darüber informiert, wie stark bei der Entwicklung aufgehellt werden muss. Auch die Vorwahl von sRGB oder RGB spielt mit hinein.

ISO-Werte sind also nicht beliebig, sondern es kommt darauf an, wie die Digicam die Signale verarbeitet. Die Hersteller priorisieren nämlich die Gradationskurve je nach Kameramodell durchaus unterschiedlich. Und das hat Auswirkungen auf den ISO-Wert. Die ISO 100-Belichtung kann deshalb bei einem anderen Kameramodell zum selben Ergebnis führen, obwohl dort ISO 200 eingestellt ist. ISO-Werte werden in den Kameras unterschiedlich priorisiert. Zwei Methoden haben sich nach dem aktuellen ISO-Standard 12232:2006 durchgesetzt. SOS (Standard Output Sensitivity), bei dem von einem 18%-tigen Grauwert ausgegangen wird (Fuji, Leica, Olympus, Panasonic, Ricoh) oder REI (Recommended Exposure Index), bei dem es den Kameraherstellern (Canon Nikon, Sony) überlassen wird, wie sie verfahren.