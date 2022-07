Technik News & Angebote im Juli

Tradition und Fortschritt

Der zweiteilige Apnoeanzug RF2 von Fourth Element wurde für das Tauchen in kaltem Wasser entwickelt. Die Kapuze des Oberteils verfügt über eine Glatthaut-Gesichtsabdichtung, die das Eindringen von Wasser verhindert, während der Rest der Innenseite des Anzugs aus offenzelligem Neopren besteht. Die RF2-Leggings hat ein breites Glatt- hautband um den Oberkörper. Entworfen, um eine Dichtung mit der RF2- Jacke zu schaffen. Wassereintritt wird so sehr stark reduziert. Preis Oberteil: 275 Euro. Preis Leggins: 179 Euro. Sowohl für Damen als auch für Herren gibt es viele Zwischengrößen. Mehr Infos: fourthelement.com

Lange erwartet. Endlich da!

Fourth Element hatte ihn schon lange angekündigt. Brexit und Corona haben der Markteinführung einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun ist der in Tauchkreisen heiß erwartete Unterzieher Halo Argon endlich da. Er basiert auf einer Technologie, die ursprünglich für die Weltraumforschung und Kryotechnik entwickelt wurde. Er enthält das extrem isolierende Material ARGONTM Aerogel in einer kompressionsbeständigen Matrix. Der Preis beträgt 539 Euro. Mehr Infos: fourthelement.com

Richtigstellung

In unserer Juni-Ausgabe haben wir eine Übersicht über Reiselampen gegeben. Die Lampe FINN LIGHT 2500 brennt zwischen 2,5 Stunden und 24 Stunden – je nach Helligkeitsstufe.

Nicht nur für Freitaucher

Der Ascent Dry Titan ist ein wasserdichter Seesack aus Tarpaulin für den praktischen, schnellen Transport der gesamten Tauchausrüstung. Das Fassungsvermögen des Rucksacks beträgt 144 Liter. Er besitzt ein Ablassventil. Die Nähte sind verschweißt und nicht durchstochen. Der Seesack ist reißfest bis zu 100 Kilogramm. Der Preis beträgt 87 Euro.

Mehr Infos: mares.com

Frei´s Fotoecke

T Herbert Frei

Unbekannte Größe

Alle sprechen von Auflösung, aber nur wenige auch von der Dynamik bzw. vom Dynamikumfang. Dabei ist letzterer nicht weniger wichtig als die Pixelzahlen. Der Einfluss der Dynamik auf die Bildqualität wird oft unterschätzt, weil man ihn mit dem Kontrast verwechselt. Der spielt zwar in derselben Mannschaft, hat damit aber so wenig gemein wie ein Stürmer mit dem Torwart.

Physikalisch wird der Dynamikumfang als Differenz zwischen der größten elektrischen Ladung in den Pixeln und dem Grundrauschen in unbelichteten Pixel erklärt. Einfacher ausgedrückt ist der Dynamikumfang die Fähigkeit einer Kamera alle Tonwerte von der hellsten bis zur dunkelsten Stelle im Bild so zu erfassen, dass man in diesen Bildteilen noch Zeichnung erkennen kann. Angegeben wird er in Blendenstufen. Bessere Digicams beherrschen Dynamiken zwischen elf und 14 Blenden. Der maximale Dynamikumfang steht nur bei der Grundempfindlichkeit der Kamera (ISO 100 oder ISO 200) zur Verfügung. Rauschen begrenzt den Dynamikumfang, weshalb hohe ISO-Zahlen ungünstig sind. In begrenztem Maße lässt sich im RAW-Konverter der Dynamikumfang durch ausgewogene Tonwerte erweitern.

Das Dynamikverhalten von Menschenaugen läuft logarithmisch ab, Pixel arbeiten aber linear. Das ist der Hauptgrund, weshalb Bildsensoren bei Gegenlichtaufnahmen die blanke Sonne oft als kalkigen Fleck mit grüner Corona anzeigen. Im menschlichen Auge sind die Tonwerte gleichmäßiger verteilt als im Bildsensor. Menschsein ist zumindest in diesem Fall nicht das Schlechteste.

