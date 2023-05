Technik News Mai 2023

Kompaktes Multitalent

Mit einer kreisförmig angeordneten Blitzröhre und einem Abstrahlwinkel von 140 Grad sowie einer Lampe, die 3000 Lumen bei einer Farbtemperatur von 5500 Kelvin besitzt, ist das neue Blitzgerät WFS07 von Weefine ein echtes Multitalent. Sie wird in zwei Farboptionen, schwarz und weiß, angeboten. Der Anschluss erfolgt per optischem Lichtleiterkabel. Betrieben wird sie mit Lithium-Ionen-Akkus. Gewicht an Land 695 Gramm, unter Wasser 165 Gramm. Preis: 599 Euro.

Mehr Infos: weefine.com

Gehäuse für INSTA ONE X3

Der Gehäusehersteller EasyDive bietet ein Aluminium-Gehäuse für die Insta360 X3 an, garantiert dicht bis zu 150 Meter Wassertiefe. Damit können 360-Grad-Videos bei einer Auflösung von 5,7k gemacht werden. Oder man verwendet die beiden Geräte als klassische Action Cam. Preis: 965,64 Euro.

Mehr Infos: easydive.it

Beleuchtetes Reel

Das 60-Meter-Reel von Northern Diver wird aus eloxiertem Aluminium und synthetischen Polymeren hergestellt. Die freilaufende Spule verfügt über eine mit dem Daumen bedienbare Spulenverriegelung. Sie besitzt einen Befestigungspunkt mit Gummiband zur einfachen Montage der Northern Diver Varilux Micro-Lampe. Andere Tauchlampen ähnlicher Größe lassen sich möglicherweise montieren (Abmessungen prüfen). Das Reel kann einzeln oder als Komplettpaket mit Lampe erworben werden. Paketpreis: etwa 110 Euro.

Mehr Infos: ndiver.com

Ortungssystem

Shearwater hat sich mit Sonardyne International zusammengetan, um den Shearwater Petrel 2 und DiveCAN mit DiveTrack zu verbinden. Das ist ein tragbares, robustes Taucherortungs- und Kommunikationssystem. Der DiveTrack-Transponder kann mit dem Tauchcomputer kommunizieren und die im Shearwater-System verfügbaren Informationen abrufen. DiveTrack ermöglicht dem Tauchlehrer, immer die Position der Taucher zu überwachen und gibt ihm die Möglichkeit, von der Oberfläche aus mit dem Tauchteam zu kommunizieren.

Mehr Infos: sonardyne.com

Camouflage3

Noch immer sieht man diese unverkennbare Flosse zahlreich auf Tauchbooten, Forschungsschiffen und an den entlegensten Tauchorten. Diese Version ist mit einem langlebigen Spring Strap aus

rostfreiem Stahl ausgestattet. Jede Flosse verfügt über eine Öse im Flossenblatt, an dem die Flossen zusammen aufgehängt oder gelagert werden können. Jetzt ist die Jetfin in drei Camouflage-Farben verfügbar. Vier Größen: M bis 2XL. Preis: 249 Euro.

Mehr Infos: scubapro.com