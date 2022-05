Schweizer Profi-Tauchratgeber

Der Subex-Ratgeber gibt wertvolle Tipps zum Tauchen von der Urlaubsplanung bis hin zur detaillierten Ausrüstungs-Checkliste.

Ab sofort zum kostenlosen Download auf www.subex.org. Subex, die renommierteste Tauchbasenkette aus der Schweiz, hat laut eigener Aussage »das Tauchen in den letzten 50 Jahren zur Kunst erhoben«. In diesem Motto enthalten sind vor allem auch der hohe Standard in puncto Service und Sicherheit. Genau da setzt auch der neue allumfassende Tauchratgeber an, der aus der langjährigen Erfahrung heraus entwickelt wurde. Unserer Meinung nach der optimale Reisevorbereiter und ein tolles Nachschlagewerk mit mehr als nur nützlichen Tipps und Tricks. Zum Ausdrucken oder Online nachlesen.

Hier gehts zum Download des Ratgebers: KLICKEN