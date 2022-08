10 Gründe, das Wakatobi Resort zu lieben

„Wenn man zu anderen Tauchzielen fährt, merkt man, wie viel Glück man hatte, in Wakatobi gewesen zu sein.“

Richard Holstein, Juli 2022

Das Wakatobi Resort ist eines der berühmtesten Tauchreiseziele der Welt und wird oft als »Traumurlaub« bezeichnet. Aber was genau ist es, das Wakatobi auf der Wunschliste vieler Taucher ganz oben stehen lässt? Hier sind zehn Gründe, warum Taucher, Schnorchler und Urlauber Wakatobi lieben.

1. Ein Ziel, das leicht zu erreichen ist

Wakatobi befindet sich auf einer kleinen Insel in einem abgelegenen Teil Indonesiens. Doch im Gegensatz zu vielen abgelegenen Reisezielen sind für die Anreise zum Resort nicht mehrere Flüge mit Kleinflugzeugen, Fähren zwischen den Inseln und Taxifahrten erforderlich. Stattdessen werden die ankommenden Gäste bei ihrer Ankunft auf dem Flughafen von Bali vom Concierge-Team des Resorts empfangen. Von diesem Moment an kümmern sich die Mitarbeiter von Wakatobi um jedes Detail der weiteren Reise, einschließlich der Koordinierung der Transfers zu den Hotels und der Planung von Dingen wie Essensreservierungen, Inseltouren und der Beschaffung von Ersatz für vergessene oder verlorene Gegenstände in letzter Minute. So können sich die Gäste über Nacht ausruhen und erfrischen oder ein paar Tage lang Bali genießen, bevor sie am Vormittag einen direkten Gästeflug zur Landebahn von Wakatobi nehmen. Die Gäste warten in einer privaten Lounge auf diesen Flug und können sich bei der Ankunft im Resort beim Mittagessen entspannen und einen Tauchgang am Nachmittag planen, während das Personal das Gepäck in einen Bungalow oder eine Villa des Resorts liefert und die Tauch- und Schnorchelausrüstung zur Tauchbasis bringt, wo sie einsatzbereit gemacht wird.

2. Freundliches und zuvorkommendes Personal

Wakatobi-Gäste äußern sich oft über das außergewöhnliche Serviceniveau und die Herzlichkeit, mit der sie empfangen werden. Die Gäste werden mit Namen begrüßt und umsorgt wie ein lieber Verwandter, der zu Besuch kommt. Das Personal von Wakatobi ist stolz darauf, die Bedürfnisse der Gäste nicht nur zu erfüllen, sondern ihnen zuvorzukommen, und die Erwartungen zu übertreffen. Das gilt für alle, vom Reinigungspersonal über die Tauchbootbesatzung und die Tauchführer bis hin zu den Kellnern und Köchen des Restaurants, die Ihre individuellen kulinarischen Vorlieben kennen und immer bereit sind, spezielle Essenswünsche zu erfüllen.

3. Unberührte und geschützte Riffe

Wakatobi lockt Taucher aus aller Welt mit dem Versprechen, einige der schönsten Korallenriffe der Welt zu erleben. Das Resort befindet sich im Herzen des Korallendreiecks, einer Region, die für die größte Artenvielfalt unter Wasser auf unserem Planeten bekannt ist. Dieser Unterwasserreichtum wird in einem privaten Meeresschutzgebiet, das von Wakatobi finanziert und verwaltet wird, in nahezu unberührtem Zustand erhalten und geschützt. Um den Fortbestand dieser Riffe zu gewährleisten, ergreifen die Mitarbeiter von Wakatobi proaktive Schutzmaßnahmen wie Riffpatrouillen und die Installation von Bootsverankerungen, um Ankerschäden zu vermeiden. Außerdem wird ein Teil der Einnahmen des Resorts mit den Dörfern der Region und den örtlichen Fischern geteilt, die im Gegenzug zahlreiche Fischschutzgebiete einhalten, in denen keine Fische gefangen werden dürfen.

4. Der beste Tauchgang der Welt vom Ufer aus

Das Hausriff von Wakatobi wurde zum besten Küstentauchgang der Welt gekürt. Etwa 80 Meter vom Ufer entfernt geht ein flaches, korallenbewachsenes Riff in eine Reihe von steilen Abhängen und Wänden über, die außerhalb der Reichweite von Tauchern liegen. Die Steilwand ist mit einer beeindruckenden Ansammlung von Hart- und Weichkorallen und großen Schwämmen bedeckt. Fischschwärme patrouillieren am Rande des Riffs, und eine ganze Reihe von Meeresbewohnern lauert zwischen den Korallen und sucht in Spalten und Überhängen Schutz. Vor der Riffkante befindet sich ein großes Gebiet mit flachen Fleckenriffen und Grasbänken, die zu den besten Jagdgründen für eine noch größere Vielfalt an kleinen und einzigartigen Meeresbewohnern werden. Dieses weitläufige Gebiet erstreckt sich über weit mehr als einen Kilometer zu beiden Seiten des zentralen Stegs des Resorts. Es steht Tauchern und Schnorchlern Tag und Nacht zur Verfügung, und es gibt einen Taxibootsservice, der die Gäste zu weiter entfernten Teilen des Hausriffs bringt, so dass sie sich bequem an der Wand entlang zurück zum Steg der Anlage treiben lassen können.

5. Vielfalt an Taucherlebnissen

Wakatobi bietet ein breites Spektrum an Unterwassererlebnissen. Taucher können entspannte Stunden an flachen Riffen verbringen, geschützte Buchten erkunden oder auf korallenbedeckte Felsnadeln tauchen, die große Fischschwärme anziehen. Riffe, die knapp unter der Meeresoberfläche beginnen, fallen bis in Tiefen von mehr als 100 Metern ab und bieten so die Möglichkeit für lange, mehrstufige Profile und für Taucher mit großer Reichweite neue Möglichkeiten der Tiefenerkundung. Es werden regelmäßig Nachttauchgänge angeboten, darunter auch Fluoreszenz-Tauchgänge, und das Resort erwägt, in Kürze ein Schwarzwasser-Taucherlebnis anzubieten. Die einzigartige geologische Formation, die als Blade bekannt ist, liegt in Reichweite der Tagesboote des Resorts, und die Tauchyacht Pelagian bringt die Gäste auf einwöchigen Ausflügen durch den Wakatobi-Archipel und in die Buchten der südlichen Buton-Insel zum Muck-Diving von Weltklasse.

6. Große Boote, die für den Komfort der Passagiere sorgen

Die Flotte von Wakatobi besteht aus speziell angefertigten und lokal hergestellten Tauchbooten, die auf Komfort und Stabilität ausgelegt sind. Jedes Boot der Flotte misst etwa 22 Meter und ist mit einem durchgehenden Dach zum Schutz ausgestattet. Obwohl diese Boote mehr als 24 Passagiere befördern können, sind sie in der Regel auf maximal 16 Personen beschränkt und bieten eher zwölf oder weniger Tauchern und Schnorchlern Platz, um sicherzustellen, dass jeder Passagier genügend persönlichen Raum und Stauraum hat. Alle Tauch- und Schnorchelboote verfügen über ein vollwertiges Badezimmer und eine Süßwasserdusche (mit den schönen Wakatobi-Haarprodukten) auf Deck, und die Ein- und Ausstiege befinden sich in der Mitte des Bootes, weit weg von den Motorabgasen. Für Gäste, die den ultimativen persönlichen Service und die Freiheit des Tauchens suchen, bietet Wakatobi private ganztägige Charter an, bei denen einzelne Taucher oder kleine Gruppen die Möglichkeit haben, das Boot ganz für sich allein zu haben und ihren eigenen Zeitplan mit der vollen Unterstützung der Crew und der Guides zu bestimmen.

7. Horizonterweiterung mit Pelagian

Taucher können ihre Horizonte an Bord der Tauchyacht Pelagian erweitern. Dieses 115-Fuß-Tauchboot verlässt das Wakatobi Resort für einwöchige und ausgedehnte Kreuzfahrten durch das Wakatobi Archipel und das Schlammtauch-Mekka South Buton Island. Die 12-köpfige Besatzung der Pelagian bietet maximal zehn Gästen den gleichen hohen Standard an Service und Komfort, den die Gäste des Wakatobi Resorts auch an Land genießen. Das gute Essen wird durch ein tägliches Tauchprogramm ergänzt, das zu den besten Tauchplätzen im Wakatobi-Nationalpark führt. Das hohe Verhältnis zwischen Gästen und Personal auf dem Boot garantiert einen aufmerksamen persönlichen Service und ein entspanntes Taucherlebnis.

8. Wakatobi ist ein Paradies für Schnorchler

Die unberührten Korallenriffe, die Taucher beeindrucken, sind auch für Schnorchler einladend. Das Hausriff kann stundenlang mit Maske und Flossen erkundet werden, und die ruhigen Bedingungen machen das Schnorcheln für alle Gäste, auch für Kinder, zum Vergnügen. Einige der mehr als 40 Tauchplätze im Meeresschutzgebiet des Resorts eignen sich auch gut zum Schnorcheln, da es Bereiche des Riffs gibt, die weniger als einen Meter von der Oberfläche aufragen. Schnorchler sind an Bord von Tauchbooten willkommen, die zu einem der vielen Tauchplätze mit einer flachen Komponente fahren, und werden genauso respektiert wie Taucher. Dadurch ergeben sich einzigartige Möglichkeiten für ein tauchendes/nichttauchendes Paar oder eine Familie mit jüngeren Kindern, die nicht tauchen, da Taucher und Schnorchler dasselbe Riff teilen können und diejenigen, die an der Oberfläche bleiben, ihren mit Tauchausrüstung ausgestatteten Begleiter oder ihre Eltern dabei beobachten können, wie sie über die Riffkante in tieferes Wasser abtauchen, um sich dann am Ende des Tauchgangs wieder zu treffen.

9. Gäste genießen fachkundige Unterstützung

Das professionelle Tauchteam von Wakatobi besteht aus lokalen und internationalen Mitarbeitern, die mehrere Sprachen sprechen. Jeder Bootstauchgang wird von einem oder mehreren sehr erfahrenen Guides begleitet. Diese Guides sind viel mehr als nur Tauchführer. Sie sind Experten darin, die Ziele und Fähigkeiten eines jeden Tauchers einzuschätzen und die für ihn passenden Dienstleistungen anzubieten. Das kann bedeuten, dass sie neuen Tauchern zusätzliche Hilfe und Anleitung geben oder dafür sorgen, dass erfahrenere Taucher das Beste aus jedem Tauchgang herausholen können. Die Tauchguides sind auch hervorragende Beobachter der Unterwasserwelt und haben schon vielen Fotografen geholfen, seltene und schwer zu findende Motive zu finden und zu dokumentieren. Für den ultimativen persönlichen Service können die Gäste mit einem Private Dive/Snorkel Experience Manager zusammenarbeiten, dessen Aufgabe es ist, sich ganz auf die Bedürfnisse und Ziele eines Buddy-Paares oder eines einzelnen Tauchers oder Schnorchlers zu konzentrieren.

10. Wakatobi ist ein guter Bürger

Wakatobi ist ein Vorreiter in Sachen Umwelt- und Naturschutz. Das preisgekrönte Collaborative Reef Conservation Program des Resorts war eines der ersten seiner Art und hat ein neues Paradigma für nachhaltigen Tourismus geschaffen. Das Resort betreibt Recycling- und Abwassersysteme, sponsert wöchentliche Dorfsäuberungen, an denen bis zu 100 Einheimische teilnehmen, und arbeitet in Fragen der Abfallwirtschaft eng mit den örtlichen Gemeinden und Regierungen zusammen. Die Eigentümer des Resorts waren maßgeblich daran beteiligt, die Region mit sauberer Solarenergie zu versorgen, und haben Wakatobi kürzlich in eine lokale Solargenossenschaft eingebunden.

Wenn Sie mehr über einen Besuch in Wakatobi erfahren oder eine Reise buchen möchten, senden Sie eine E-Mail an: office@wakatobi.com oder fragen Sie hier an.