Elba Reef – So nah am Bekannten und doch so unerschlossen

Am südlichsten Ende Ägyptens liegt ein Tauchgebiet, das nur von einem einzigen Safarischiff während einer einwöchigen Tour angefahren wird – Royal Evolution.

Zwischen Ägypten und Sudan liegt, vom sonst so deutlich spürbaren Tourismus unberührt, das Halaib Dreieck.In diesem Gebiet finden wir auch die Elba Region, bestehend aus drei Riffen. Sie bieten alles, was das Taucherherz höher schlagen lässt. Steilwände bis in scheinbar unendliche Tiefen, skurrile Korallengärten aus riesigen Hartkorallentürmen und beeindruckende Weichkorallenwände.Der Reichtum an marinem Leben ist fast unbegrenzt. Ein Taucherlebnis wie in Ägypten vor 30 Jahren. Da einige Teile dieser Region taucherisch noch komplett unentdeckt sind und dazu einladen neu erschlossen zu werden, wird man auf keine weiteren Tauchschiffe treffen. Täglich gibt es Neues zu erleben.

Barrakuda-, Makrelen- und Tunfischschwärme sind hier an der Tagesordnung. Die Plateaus, welche von riesigen Gorgonienfächern gesäumt sind, versprechen auch Begegnungen mit verschiedenen Haiarten. Seidenhaie, graue Riffhaie, aber auch Hammerhaie sind keine Seltenheit. Die Freunde der Macro-Unterwasserfotografie kommen hier auch auf ihre Kosten und können Nacktschnecken, Oktopusse, als auch verschiedene Garnelenarten entdecken. Einige Höhlensysteme im südlichen Bereich laden zur näheren Erkundung ein. Ein weiteres Highlight ist mit Sicherheit das Wrack der Levanzo. Ein italienischer Frachter, welcher 1923 am östlichen Riff seine letzte Ruhestätte gefunden hat. Hier sind riesige schwarze Korallen, so wie verschiedene Zackenbarsche und prächtige Kaiserfische zu finden. Die Laderäume des Wracks sind problemlos zugänglich und erfreuen das Entdeckerherz. Alles in allem ein Tauchertraum der wahr werden kann.

Ägypten/ Sudan Grenze (Elba Riff)