Erleben Sie die Wunder von Bonaire!

Bonaire ist ein Ort, der sich von allen anderen unterscheidet. Hier ist weniger mehr. Die Luft, die wir atmen, ist rein. Das einzige Geräusch weit und breit ist das Rascheln der Palmenblätter im Passatwind, und die Menschen strahlen Wärme aus wie die Sonne unter unserem idyllischen blauen Himmel.

Hier leben Mutter Natur und der Mensch in Harmonie. Wir nähren unsere Insel und sie erwidert den Gefallen. Und obwohl wir sie mit aller Kraft schützen wollen, können wir nicht anders, als Sie einzuladen, unsere Küsten zu erkunden. Warum? Ganz einfach, es liegt in unserer Natur.

Das Abenteuer erwartet Sie

Sind Sie bereit, die vielen Schätze zu entdecken, die Bonaire zu bieten hat? Unsere vielseitige Insel bietet für jeden etwas, mit verschiedenen waghalsigen Abenteuern, ruhigen Momenten, majestätischen Sehenswürdigkeiten, schmackhaftem Essen und natürlich unserer bemerkenswerten Unterwasserwelt – alles verteilt über dieses eine karibische Juwel.

Tauchen Sie direkt ein!

Bonaire ist bekannt als Taucherparadies, in dem man 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche tauchen kann! Auf Bonaire herrschen in der Regel Passatwinde – also Winde, die aus dem Osten wehen -, was bedeutet, dass die Westküste ideal vor starken Wellen und Strömungen geschützt ist. Und wissen Sie, was das bedeutet? Sie können bis zu 86 offizielle Tauchplätze, einschließlich Klein Bonaire, mit ruhigem Wasser in einer unberührten Umgebung genießen! Ist das nicht fantastisch?

Die meisten der offiziellen Tauchplätze auf Bonaire sind vom Ufer aus leicht zu erreichen. Alles, was Sie tun müssen, ist, die gelben Felsen zu sehen, Ihr Auto zu parken, Ihre Ausrüstung anzulegen, ins Wasser zu gehen und zu genießen! Um die Tauchplätze auf Klein Bonaire zu entdecken, müssen Sie sie mit dem Boot ansteuern, was ebenfalls ein tolles und aufregendes Erlebnis ist.

Wenn Sie das Wasser betreten, werden Sie sich sofort verlieben. Schon beim Eintauchen, beim Spüren des angenehm kühlen Wassers und beim leichten Schwimmen in Richtung der Abstiegsstelle werden Sie eine Fülle von Leben sehen. Im geschützten Meerespark von Bonaire gibt es mehr als 350 Fischarten und 57 Arten von Weich- und Steinkorallen. Sie werden feststellen, dass jeder Tauchplatz einzigartige Eigenschaften hat, die ihn von den anderen unterscheiden und Sie dazu bringen, sie alle zu entdecken!

Auf Bonaire leben Mutter Natur und die Menschen in Harmonie. Wir lieben unsere Insel so sehr, dass die Insel uns zurücklieben wird. Hier kümmern wir uns um unsere Insel und sie revanchiert sich. Stinapa Bonaire ist eine Organisation, die alles in ihrer Macht Stehende tut, um dieses schöne Stück Natur zum Nutzen der kommenden Generationen zu erhalten. Um zum Schutz unseres Juwels beizutragen und mehr Informationen über den Bonaire Marine Park zu erhalten, besuchen Sie www.stinapabonaire.org.

Darüber hinaus bietet Bonaire idyllische Lernbedingungen wie ruhige karibische See, ausgezeichnete Sichtverhältnisse und die besten Tauchlehrer aus vielen Ländern. Mehrsprachiger Unterricht ist problemlos möglich und verschiedene internationale Zertifizierungsstellen sind auf der ganzen Insel vertreten. Außerdem bieten wir eine große Auswahl an Zertifizierungsmöglichkeiten. Es werden Anfängerkurse angeboten, darunter Schnorchelkurse, ein eintägiger Einführungskurs und eine Tauchzertifizierung für offene Gewässer. Bonaire ist ein großartiger Ort, um mit Tauchkursen auf mittlerem und fortgeschrittenem Niveau fortzufahren, einschließlich Spezialitäten wie Nitrox, Wrack, Rettung, Navigation, Korallenwiederherstellung oder Nachttauchen. Tauchleiterausbildungen wie Dive Master, Dive Control Specialist, Assistant Instructor und vollständige Tauchlehrerausbildungen werden ebenfalls angeboten. Für die abenteuerlustigeren und akribischeren Taucher werden Kurse im technischen Tauchen wie Extended Range, Dekompressionsverfahren und Tri-mix angeboten.

Entdecken Sie den Zauber von Bonaire auf dem Wasser

Entfachen Sie Ihre wilde Seite und genießen Sie eine Dosis Adrenalin beim Windsurfen, Kitesurfen, Wakeboarden, Schlauchreiten, Kajakfahren, Angeln und vielem mehr.

Wussten Sie, dass Bonaire auch für sein Windsurfen bekannt ist? Unsere Windsurf-Fanatiker finden Sie in Sorobon, wo sie diesem Sport nachgehen können. Dieser Spot ist einer der Schätze von Bonaire und liegt in der wunderschönen, geschützten Lac Bay. Hier können die Abenteuerlustigen von unseren eigenen Profis lernen, wie man ein guter Windsurfer wird! Sorobon bietet auch einen schönen Strandbereich, der von Bonaires Sonnenanbetern und Wasserfreunden jeden Alters genossen wird. Außerdem gibt es einige Einrichtungen, die Ihren Besuch noch angenehmer machen.

Auf der gegenüberliegenden Seite von Sorobon befindet sich der Lac Cai, wo Sie zwischen den üppigen Mangroven einen ruhigen Moment beim Kajakfahren genießen können. Dies ist eine großartige umweltfreundliche Aktivität, die Sie nicht bereuen werden! Was Sie erwartet, sind einzigartige Tunnel, durch die Sie gleiten, eine lebhafte Tierwelt mit verschiedenen zwitschernden Vögeln, geheimnisvollen Fischen, die umherschwimmen, scheuen, auf dem Kopf stehenden Quallen und vielem mehr. Sie können auch zwischen den Tunneln schnorcheln, um die verschiedenen Fischkinderstuben zu sehen. Was Sie wirklich schätzen werden, sind die ruhigen Klänge von Mutter Natur. Sie werden so ruhig, dass Sie mit Ihrer Umgebung im Einklang sind.

Eine weitere Möglichkeit, Bonaire auf dem Wasser zu erleben, ist eine Fahrt mit einem Boot oder Katamaran über die klaren, ruhigen türkis- und marineblauen Wellen. Bonaire bietet in der Bucht zwischen der Hauptinsel und Klein Bonaire den perfekten Rahmen für eine Kreuzfahrt. Besucher und Einheimische lieben es, den Tag mit Familie und Freunden zu verbringen und die wunderschöne Küste zu erkunden, auf den Wellen mit einem Wakeboard oder einem Schlauchboot zu reiten, zu schnorcheln oder einfach an einem der vielen Liegeplätze an den Tauchplätzen rund um die Inseln zu entspannen. Eine wunderbare Art, den Tag auf dem Wasser ausklingen zu lassen, ist eine Kreuzfahrt mit Abendessen, während Sie die Schönheit der Sonne genießen, die hinter dem Horizont untergeht und den Himmel in Pastellfarben färbt, bis der Mond zu scheinen beginnt. Wenn Sie länger in der Nacht unterwegs sind, können Sie den dunklen Himmel mit seinen Milliarden heller Sterne bestaunen!

Vor dem Betreten des Meeresparks müssen alle Besucher eine Naturgebühr entrichten. Die Kosten betragen 45 US Dollar für Taucher und 25 US Dollar für alle anderen. Dies wird uns helfen, die Gewässer von Bonaire und ihre Tierwelt zu schützen und zu erhalten. Wir freuen uns sehr über Ihre Unterstützung für diese positive und großartige Sache.

Bleiben Sie trocken und erkunden Sie an Land

Sind Sie eher der Typ, der an Land lebt? Wenn Sie sich ins Landesinnere wagen, gibt es noch mehr zu erleben. Unser Engagement für den Schutz von Bonaire bietet Ihnen eine einzigartige Gelegenheit, eine Insel wie keine andere zu erleben. Im Washington Slagbaai National Park können Sie zwischen den vielen Hügeln die Natur wiederentdecken. Dieser Park bietet so viele Aktivitäten, dass Sie den ganzen Tag damit verbringen können, die vielen Sehenswürdigkeiten, Strände, die historische Architektur, das Museum, die Tauchplätze, die Wanderwege, die Radwege und vieles mehr zu entdecken. Wir empfehlen Ihnen jedoch, Ihre eigenen Lebensmittel und Getränke mitzubringen, da die Möglichkeiten begrenzt sind. Darüber hinaus bietet Bonaire verschiedene atemberaubende Aussichten auf der ganzen Insel, wie Bara di Karta, Seru Largu, Goto Meer, Alta Mira und mehr. Die meisten Aussichtspunkte verfügen über einen Wanderweg, auf dem man die Natur besser erkunden kann.

Möchten Sie mehr über unsere Geschichte, Kultur, Traditionen und Geografie erfahren? Besuchen Sie die Museen wie das Mangazina di Rei Museum, SKAL, Machi Mimi, Tera Mar und andere. Um mehr Informationen zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, einen einheimischen Führer zu fragen, der Ihnen mehr zu diesen Themen erklärt.

Vor oder nach einem langen Tag wissen wir, dass Sie Ihren Körper mit Nahrung versorgen müssen, um Ihren aufregenden Tag zu beginnen oder zu beenden. Unsere Insel ist reich an verschiedenen kulinarischen Erlebnissen. Bonaire war jahrhundertelang ein Knotenpunkt der Welt, an dem Segelschiffe aus allen Himmelsrichtungen ankamen und ihre Waren sowie ihre kulinarischen Traditionen anboten. Bis heute ist unsere Küche von den Einflüssen der Gerichte geprägt, die mit den Schiffen aus den Niederlanden, Italien, Frankreich und Deutschland, aus Venezuela, Kolumbien, China, Surinam, Indonesien und vielen anderen Ländern kamen. Lassen Sie sich von dieser fantastischen Gastronomie verwöhnen und verwöhnen Sie Ihre Seele mit unserer authentischen Küche!

Für welche Aktivität an Land Sie sich auch entscheiden, mieten Sie einfach ein Auto, buchen Sie eine Tour, steigen Sie auf einen Motorroller oder fahren Sie mit dem Fahrrad ins Abenteuer. Vergessen Sie Ihren Fotoapparat nicht, denn die Schönheit der Natur von Bonaire ist eine der schönsten Eigenschaften der Insel!

Eine tolle Zeit ist garantiert!

Wenn Sie Bonaire besuchen, können wir Ihnen versichern, dass Sie die Insel mit einem Koffer voller Erinnerungen verlassen werden! Sie werden feststellen, dass es das Gefühl war, nach dem Sie gesucht haben. Auf Bonaire sagen wir »Es liegt in unserer Natur«. Es ist ein einzigartiges Sprichwort, das unsere üppige Natur ehrt, aber es ist auch eine Lebensart, eine Geisteshaltung, ein Rhythmus und ein Geschmack, der unverkennbar Bonaire ist. Es liegt in unserer Natur, freundlich zu anderen zu sein und sie zu grüßen, es liegt in unserer Natur, unsere Kultur und Traditionen zu schützen, wir schützen unsere Insel mit aller Kraft, aber es liegt auch in unserer Natur, dieses Stück Perle mit Ihnen zu teilen. Wenn Sie uns besuchen, werden Sie diesen Geist auch in sich selbst wiederfinden. Mit freundlichen Menschen, die Sie gerne willkommen heißen und in ihre Arme schließen. Lassen Sie uns die ersten sein, die sagen: Bin Biní!

Lassen Sie sich inspirieren unter www.bonaireisland.com