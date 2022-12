Ob im Wasser oder an Land, prägnante Uhren in Taucheroptik sind der Trend für das Herrenhandgelenk. Die Schweizer Automatikuhr Mido Ocean Star GMT (UVP* 1.390,00) hat hier alles, was das Herz begehrt – und noch etwas mehr. Neben hochwertigen Materialien, Mechanik und Details bietet sie auch eine zweite Zeitzone und ein Wechselband inklusive.

Die Uhr ist ein echter Eyecatcher: Mit ihrem robusten Edelstahlgehäuse mit 44 Millimeter Durchmesser und einem Edelstahlband mit Tauchverlängerung, der blauen einseitig drehbaren Lünette aus Hightech-Keramik sowie dem rotblauen Höhenring am Rande des Zifferblatts. Dieser trägt eine 24-Stunden-Skala, anhand derer man mit dem rot lackierten Zeiger die zweite Zeitzone ablesen kann. Ein völlig neues, sportlich farbenfrohes Outfit erhält die Uhr, wenn man sie mit ihrem Rot, Blau und Weiß gestreiften Textilwechselband trägt. Beide Uhrenbänder sind inklusive und lassen sich dank des integrierten Schnellwechselsystems spielend leicht austauschen.

Zudem bietet die Automatikuhr bis zu 80 Stunden Gangreserve. Ein entspiegeltes Saphirglas sorgt für klare Sicht auf das Zifferblatt. Indexe, Zeiger sowie der Punkt auf der Lünette bei 12 Uhr sind mit weißem Super-LumiNova® beschichtet, für optimale Ablesbarkeit auch unter Wasser oder im Dunkeln. Gehäuse und Krone sind verschraubt. Wasserdicht ist die Uhr bis zu einem Druck von 20 bar (200 m). Den Gehäuseboden ziert eine Gravur der Zeitzonen.

www.midowatches.com/de/ocean-star-gmt

*unverbindliche Preisempfehlung in Euro