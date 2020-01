Mirbat verzaubert Taucher und Ruhesuchende

Sponsored Post – Im charmanten Fischerdorf Mirbat in Oman gibt es spektakuläre Tauchgründe und nahezu menschenleere Buchten zu erkunden.

Das Sultanat Oman hat sich in den letzten Jahren zu einer der Trend-Destinationen schlechthin entwickelt. In nur knapp sieben Stunden erreichen Sie ein Land, das noch so viel mehr als nur ein Traum aus Tausendundeiner Nacht verspricht.

Top-Tauchgebiet

Mirbat ist bekannt für seine atemberaubende Unterwasserwelt! Tauchausfahrten werden zu rund 25 Spots angeboten, an denen schöne Korallenriffe, riesige Fischschwärme und Kelpwälder (von Oktober bis Dezember) bestaunt werden können. Für Spannung sorgen außerdem zwei künstliche Wracks und die Chance, Buckelwale und Delfine zu Gesicht zu bekommen.

Reiche Artenvielfalt

An den Riffen tummeln sich verschiedene Rochenarten, Sepien und Oktopusse, Muränen (inklusive der seltenen Drachenmuräne), Schildkröten und viele bunte Nacktschnecken. Alle Tauchplätze sind auch für Anfänger geeignet. Die beste Zeit, um Delfine zu sehen, ist ab November – dann werden von der Extra-Divers-Basis auch fast täglich Schnorcheltouren mit Delfinen angeboten. Von Januar bis April sind Sichtungen von Walen am wahrscheinlichsten.

Faszinierende Erlebnisse an Land

Bei einem Spaziergang durch die Hafenstadt Mirbat erleben Sie omanische Gelassenheit und Gastfreundschaft hautnah, während das alte Herrscherhaus von Taqa einen Eindruck vom Leben eines Omanis vor 250 Jahren vermittelt. Beeindruckend ist auch die Landschaft des Landes: Spektakuläre Gebirgszüge erstrecken sich aus endlos erscheinenden Wüstenlandschaften, glasklare Wadis laden zu erfrischenden Abkühlungen ein, während von Palmen gesäumte Sandstrände am türkisblauen Ozean auf Besucher warten.

Entspannung im Kairaba Mirbat Resort

Das traumhafte Hideaway-Resort an einem ein Kilometer langen Sandstrand ist ein wahres Paradies für Ruhesuchende und Paare, die dem Stress des Alltags entfliehen möchten. Entspannen Sie in der größten Poollandschaft Omans, genießen Sie das ausgezeichnete All-Inclusive-Ultra-Programm und bestaunen Sie die spektakuläre Unterwasswerwelt beim Tauchen und Schnorcheln. Und lassen Sie sich unbedingt auch von den kulinarischen Köstlichkeiten der Sushi-Lounge verwöhnen, die zu den besten in Oman zählt. Für weitere Infos HIER klicken.

