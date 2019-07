Mit schönsten Tauchplätzen vor der Tür

Sponsored Post – Das 5 Star Padi Career Development Center Oceans 5 Dive Resort befindet sich auf der kleinen indonesischen Tropeninsel Gili Air, die zwischen den beiden weltbekannten Inseln Gili Trawangan und Gili Meno liegt. Wer auf seiner Reise die perfekte Abwechslung zwischen Erholung an traumhaften Sandstränden und diversen Freizeitaktivitäten möchte, ist hier genau richtig.

Da es auf Gili Air keine motorisierten Fahrzeuge gibt, haben Sie die Möglichkeit, die Insel entweder zu Fuß oder auf einem Fahrrad zu erkunden. Eine andere Variante bieten die von Touristen beliebten Pferdekutschen, die hier unter dem Namen „Cidomo“ bekannt sind.

Eine breite Vielfalt von Bars und Restaurants stellen sicher, dass auch kulinarisch keine Wünsche offen bleiben. Am Abend können Sie bei einem gemütlichen Cocktail den spektakulären Sonnenuntergang ansehen und bei Live-Musik das Tanzbein schwingen. Wer es gerne etwas ruhiger möchte, kann selbstverständlich auch in völliger Ruhe dem Rauschen des Meeres zuhören und einfach die Seele baumeln lassen.

Große Vielfalt an Tauchplätzen

Verpassen Sie es auf keinen Fall, die atemberaubende Unterwasserwelt mit eigenen Augen zu bestaunen. Von Anfänger bis Fortgeschritte – die vielfältigen Tauchplätze stellen sicher, dass jeder auf seine Kosten kommt. Zu den wohl bekanntesten Bewohnern unserer Unterwasserwelt gehören neben den Schildkröten, Seeteufeln, Schmetterlingsfischen, Stachelrochen und den Haien auch all die kleinen Gefährten wie Garnelen, Krebse, Nacktschnecken und Seepferdchen. Neben der grenzen losen Vielfalt an Unterwasser-Lebewesen bieten die Gilis auch einzigartige Wrack-Tauchgänge und wunderschöne Korallen. Lassen Sie sich am Ende des Tages von der Magie eines Nachttauchgangs verzaubern.

Urlauben und Tauchen aus einer Hand

Oceans 5 bietet vier Tauchgänge am Tag an. Da alle Tauchspots in den Gilis maximal 20 Minuten vom Resort entfernt sind, kommt das Boot nach jedem Tauchgang an Land zurück. Das gibt Ihnen die Flexibilität, Ihren Tag genau nach Ihren Wünschen zu planen und zwischen den Tauchgängen an einem der zwei Resort-Pools neue Energie zu Tanken.

Buchen Sie Ihr einmaliges Taucherlebnis jetzt mit Oceans 5!

www.oceans5dive.com

E-Mail: info@oceans5dive.com

Tel. +61 (0) 81 338 777 144