PHIDEX: Vom Ozean auf die Messebühne

Tauchbegeisterte, Zeit zusammen zu kommen! Das Tourismusministerium der Philippinen (DOT) veranstaltet vom 19. bis 21. August 2022 die Philippine International Dive Expo (PHIDEX). Es ist die größte Plattform des Landes zur Präsentation und Förderung der Tauchindustrie. Sie findet im SMX Convention Center in Pasay, Manila statt.

In ihrem dritten Jahr unterstreicht die PHIDEX 2022 die Bedeutung von Umweltschutz, Gemeinschaft und Konvergenz in der Tauchindustrie mit dem Thema »Back into the Blue: Eins mit dem Meer«.

PHIDEX 2022 sendet die klare Botschaft aus: die Philippinen sind bereit, Tauchtouristen aus der ganzen Welt willkommen zu heißen. Die Veranstaltung bringt lokale und internationale Experten der Tauchindustrie, Tauchreiseveranstalter und Partnerunternehmen zusammen. Sie tauschen Ideen und Erfahrungen aus.

PHIDEX vereint als einzige Tauchmesse der Welt, eine Tauchreisebörse (TRAVEX) und ein Business-to-Business (B2B)-Programm für lokale und internationale Tauchreiseveranstalter. Sie bietet Konferenzen, Seminare sowie Schnuppertouren zu aufstrebenden und zu den besten philippinischen Tauchzielen. Ausstellungsstände präsentieren Tauchresorts und -zentren sowie erstklassige Tauchausrüstungen.

Auf der Konferenz haben die Teilnehmer die Möglichkeit, sich über neue Tauchziele, aktuelle Produkte und über modernste Unterwasserfotografie-Ausrüstung zu informieren. Internationale Tauchveranstalter können Top-Tauchziele wie Anilao, Bohol, Camiguin, Coron, Dumaguete, Malapascua, Moalboal, Puerto Galera, Southern Leyte und die Insel Ticao bei Erkundungstouren besichtigen und bewerten.

Mindestens 100 lokale und internationale Händler und Medienschaffende aus den Philippinen, den USA, Frankreich, Italien, Spanien, Deutschland, Korea, Japan, Australien, Israel, Thailand und Singapur werden zur Messe erwartet. Die Dive TRAVEX und die Dive Conference sind für weltweit Teilnehmende auch online zugänglich.

Auf der Dive Conference halten Taucher, Unterwasserfotografen und Meeresschützer Vorträge auf der Messebühne. Redner aus den Philippinen, den Vereinigten Staaten, der Schweiz, Dänemark, Spanien, Indonesien und Deutschland werden über ihr jeweiliges Fachgebiet sprechen.

Diese Veranstaltung wird ermöglicht durch folgende Partner: Professional Association of Diving Instructors (PADI), Divers Alert Network (DAN), Garmin, Scuba Studio, Scuba Schools International (SSI) und Mares sowie der Medienpartner Asian Diver, Scuba Diver Australasia, Underwater360 Asia, Wetpixel und Great Travel.

Neben der PHIDEX hat das Verkehrsministerium Programme und Aktivitäten ausgearbeitet. Diese haben das Ziel, die Tourismusindustrie durch Nachhaltigkeit und Umweltschutz zu ihrer vor der Pandemie bestehenden Vitalität zurückzuführen.

Die Anmeldung für Verbraucher und Fachbesucher sowie die Reservierung von Ausstellungsständen ist seit dem 24. Juni 2022 über https://register.phidex.asia/ möglich.

Für weitere Informationen zu den PHIDEX-Aktivitäten folgen Sie Dive Philippines auf Facebook und Instagram oder senden Sie eine E-Mail an das PHIDEX-Organisationskomitee unter eventsteam@phidex.asia.