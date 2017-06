10.000 Euro Reise nach Tahiti zu gewinnen

Wir verlosen zusammen mit Tahiti Tourisme eine echte Traumreise in die Südsee im Gegenwert von 10 000 Euro. Es geht für zwei Personen für eine Woche nach Tahiti auf die Insel Rangiroa.

Dort wohnen Sie im Resort Maitai, mit Blick auf die türkisfarbene Lagune. Im Gewinn ist der Flug mit AirTahitiNui von Paris aus sowie zehn Tauchgänge mit der Basis TopDive inbegriffen. Nicht nur die Palmeninseln in der Lagune verzaubern, auch die Tauchspots vor Rangiroa sind paradiesisch: Unglaubliche Sichtweiten, Haie satt, Mantas und viel Strömung machen aus Tahiti eines der besten Tauchziele der Welt. Wir wünschen Ihnen viel Glück!

So einfach geht’s

Sie können entweder hier mithilfe unseres Gewinnspielformulars unten auf dieser Seite oder direkt bei uns am TAUCHEN-Messestand C50 auf der „boot“ in Düsseldorf teilnehmen oder Sie schicken eine frankierte Postkarte mit dem Stichwort „Tahiti“ an: Redaktion TAUCHEN, Troplowitzstr. 5, 22529 Hamburg.

Teilnahmeberechtigt sind Personen über 18 Jahre, ausgenommen Mitarbeiter des Jahr Top Special Verlags und deren Angehörige. Unter allen fristgerecht eingegangenen Einsendungen entscheidet das Los. Eine Barauszahlung des Gewinns ist nicht möglich. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Einsendeschluss ist der 16. Februar 2017.

Jetzt ganz einfach bei unserem Gewinnspiel teilnehmen und eine Traumreise nach Tahiti gewinnen!