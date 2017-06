Ägypten: Familienurlaub in El Quseir zu gewinnen!

Ist der nächste Familienurlaub in diesem Jahr noch nicht gebucht? TAUCHEN verlost in Kooperation mit diving.de el Flamenco und den Flamenco Hotels eine herrliche Traumreise nach Ägypten für die ganze Familie – Tauchen inklusive.

Was für eine tolle Familienreise! Machen Sie mit: Eine Woche für zwei Personen mit Kind und Halbpension gibt es im Flamenco Beach Resort nördlich von El Quseir in Ägypten zu gewinnen (inkl. Transfers). Die Diving-de-Tauchbasis befindet sich inmitten der bezaubernden 4-Sterne-Anlage. Die Tauchbasis mit ihren neu gebauten Räumlichkeiten liegt innerhalb der Hotelanlage. Eingebettet in eine grüne Oase, direkt am wunderschönen, langen Sandstrand, finden Sie alles, was das Taucherherz begehrt.

Beim Hausriff handelt es sich um ein kinderfreundliches Saumriff, das sich an den Strand anschließt und ideale Bedingungen zum Schnorcheln und Tauchen bietet. Eintauchen an einem der schönsten Steilwände des Roten Meeres zum Schnorcheln und Tauchen vor der Haustür! Mit dabei: Zwei 10er-Tauchpakete fürs Hausriff mit Flasche/Blei. Nitrox32 „for free“. Das Stichwort zur Teilnahme lautet ganz einfach „Familienurlaub“.

Alle Infos über diese traumhafte Tauch-Destination unter www.flamencohotels.com, www.diving.de

Jetzt am großen Familien-Ägypten-Gewinnspiel teilnehmen!