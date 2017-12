Das große Jubiläums-Gewinnspiel

Feiern Sie mit uns 40 Jahre TAUCHEN! Mit dem Auftakt in unser Jubiläumsjahr fällt auch der Startschuss zu unserem großen Gewinnspiel. Machen jetzt Sie mit und gewinnen Sie eine einzigartige Tauchsafari nach Socorro – in eines der schönsten Tauchgebiete der Welt!

Geburtstage sind viel zu schnell vorbei, deshalb feiern wir unser Jubiläum auch ein ganzes Jahr lang! In jeder Ausgabe 2018 wird es ein Jubiläums-Gewinnspiel geben. Es erwarten Sie exklusive Traumreisen auf die Malediven oder in die Karibik, hochwertiges Tauchequipment und außergewöhnliche Veranstaltungen, die man so nicht buchen kann.

Ihr Gewinn in der Januar-Ausgabe

Zusammen mit dem Tauchreise-Spezialisten Wirodive verlosen wir eine Tauchsafari für eine Person zu den Socorro-Inseln. An Bord der „Nautilus Belle Amie“ geht es vom 12. bis 24. Februar 2019 auf große Expeditionstour. Diese Reise führt Sie zur besten Buckelwalzeit zu den legendären Islas Revillagigedos mit ihrer Hauptinsel Socorro. Auf diesem „Big Fish & Whale Trip“ können Sie die unglaublichsten Manta– und Delfinbegegnungen der Welt erleben, Buckelwale auf ihrem Weg zur Beringsee hautnah beobachten und riesige Haischulen bestaunen. Im Gewinn inkludiert ist neben der Tauchsafari, die Verpflegung, das Tauchen, zwei Übernachtungen in San José del Cabo sowie der Flug. Die Highend-Tauchsafari hat einen Wert von 6500 Euro. Weitere Infos über die Reise finden Sie auf www.wirodive.de.

Und so geht’s:

Um teilzunehmen und zu gewinnen, brauchen Sie die aktuelle Print-Ausgabe der TAUCHEN inklusive der Banderole mit der schwarzen Maske.

Schneiden Sie die Banderole an den markierten Trennlinien ab. Richten Sie die Masken-Banderole auf der jeweils rechten Seite, zwischen den Seiten 24 bis 57, mit dem linken Rand am Bund aus. Die Fischarten, die so durch hoch- und runterschieben innerhalb der Maske klar erkennbar mit Auge abgebildet werden, sind Teil der Lösung. Notieren Sie sich die Namen der Fische und schicken Sie diese entweder mit der Post an uns (die Adresse finden Sie im Kasten links unten) oder tragen Sie die Lösungsnamen am Ende dieser Seite im Gewinnspielformular ein.

Wir geben Ihnen noch einen kleinen Tipp: Es werden insgesamt sieben Fischnamen gesucht. Die richtigen Bezeichnungen stehen in den entsprechenden Bildunterschriften unter den Fotos.

Falls Sie die Banderole verloren oder an der falschen Stelle abgetrennt haben, schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an redaktion@tauchen.de. Es wird Ihnen dann eine neue Masken-Banderole zugeschickt.

Wir drücken Ihnen ganz doll die Daumen und wünschen viel Spaß beim Finden der Glücks-Fische!